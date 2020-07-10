Sony, Epic Games'in 250 Milyon Dolarlık Hissesini Satın Aldı

Sony, Fortnite ile oyunculara, Unreal Engine oyun motoru ile geliştiricilere başarılı işler sunan Epic Games'e 250 milyon dolarlık bir yatırım yaparak yüzde 1,4 hissesini satın aldı. Bu yatırım, Epic Games oyunlarının diğer platformlardaki durumunu etkilemeyecek.

Oyun konsolu, film ve müzik şirketleri ile eğlence sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Sony, perşembe günü gerçekleştirdiği bir açıklama ile Epic Games’e 250 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını, bu yatırım neticesinde de şirketin yüzde 1,4 hissesini aldığını duyurdu. Bu değerlemeye göre Epic Games’in toplam değeri 17,86 milyar dolar.

Söz konusu yatırım ile ilgili olarak yapılan basın açıklamasında, “Sony’nin eğlence sektöründeki varlıkları ve teknoloji desteği ile Epic’in sosyal eğlence platformu ve dijital ekosistemi, tüketiciler ve içerik oluşturucular için benzersiz deneyimler sunmak adına iş birliğini genişletiyor” ifadelerine yer verildi.

"Gerçek zamanlı 3D sosyal deneyim vizyonunu paylaşıyoruz"

Ayrıca Epic Games CEO’su ve kurucusu Tim Sweeney, “Oyun, film ve müziği bir araya getiren gerçek zamanlı 3D sosyal deneyim vizyonunu paylaşıyoruz.” açıklamasıyla iki şirketin Fortnite’ta oyun içinde gerçekleştirilen Travis Scott konseri benzeri daha fazla etkinlik düzenleyebileceklerini ima etti. Sony’nin Sony Pictures film şirketi ve Sony Music adında bir müzik şirketi olduğunu düşünürsek, bu tarz etkinliklerin devamının gelebileceğini düşünmek pek de yanlış olmaz.

Bununla birlikte söz konusu yatırım, Epic Games oyunlarının Sony’ye özel olması gibi bir durum ortaya çıkarmıyor. Oyuncular için son derece ‘hassas’ olan bu konudaki bilgileri VentureBeat’e doğrulayan Epic, oyunlarını Sony’nin PlayStation 5 konsolu haricinde diğer platformlarda da yayınlamaya devam edecek.

Aslına bakacak olursak Epic Games ile Sony’nin çok uzun zamandır birlikte çalıştığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yakın zamanda Epic Games, yeni oyun motoru Unreal Engine 5’in gücünü göstermek için bir PlayStation 5 demosu göstermişti. Ayrıca şirketin bir numaralı ismi Sweeney, PlayStation 5’in gücüne övgülerde bulunarak oldukça dengeli bir cihaz olduğunu ve SSD’nin performansı muhteşem derecede yükselttiğini söylemişti.

Epic Games'in PlayStation 5'teki Unreal Engine 5 demosu