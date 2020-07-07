Sony, uzun bir süredir satışa sunulması beklenen ve 5 dereceye kadar vüvut sıcaklığını düşüren ilk giyilebilir kliması Reon Pocket'ı resmen satışa sundu. Cihaz, tek şarj ile 4 saatlik bir kullanım sunuyor ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebiliyor.

Sony geçtiğimiz yaz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kişisel giyilebilir klimasını satışa sunmayı vadetmişti. Koronavirüs, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesine neden oldu ancak Sony, giyilebilir klimasını satışa sunmaktan geri durmadı ve Sony Reon Pocket, nihayet satışa sunuldu.

Yaz mevsimi, temmuz ayının da gelmesiyle birlikte kavurucu sıcaklarını göstermeye başladı. Sony, Reon Pocket ile kavurucu sıcaklarda serin ve rahat bir şekilde gününüzü geçirebileceğinizi söylüyor. Zira Sony’nin iddiasına göre Reon Pocket, kullanan kişinin vücut sıcaklığını 5 dereceye kadar soğutabiliyor.

Reon Pocket aslında son derece basit bir mantık ile çalışıyor. Cihazın vücuda temas eden kısmı, vücut sıcaklığını alıyor ve arkasında bulunan bir fan yardımı ile dışarı atıyor. Buzdolapları ile benzer bir mantığa sahip olan cihaz, böylece vücut sıcaklığını hissedilebilir bir şekilde düşürmüş oluyor.

Reon Pocket üzerinde bulunan sıcaklık ve hareket sensörleri, cihazın iOS ve Android uygulaması aracılığı ile otomatik modlardan birinin seçilmesini ve sıcaklığın otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Bununla birlikte kullanıcılar istedikleri takdirde sıcaklığı manuel olarak da ayarlayabiliyorlar.

Sony, kışın cüzi miktarda da olsa ısıtma işlevi de gören Reon Pocket için 120 dolar gibi bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Ancak cihazı kullanmak için gerekli tişörte sahip olanlar 20 dolarlık para iadesi alacaklar. Son olarak Reon Pocket’ın soğutma seviyesine göre 2 ila 4 saat arasında bir kullanım süresi olduğunu ve 2 saatte tam şarj olduğunu belirtelim.

Sony Reon Pocket tanıtım videosu