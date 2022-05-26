Sony'nin halka tasarımlı kablosuz kulaklığı LinkBuds'ı inceledik. Yeni tasarım bizlere neler vadediyor, ses performansı nasıl gibi sorulara cevap verdiğimiz içeriğimizde Sony LinkBuds'ın kullanıcı deneyiminden bahsedeceğiz.

Selamlar sevgili Webtekno takipçileri, bugün sizlere Sony'nin tasarımıyla hiçbir kulaklığa benzemeyen kablosuz kulaklık modeli LinkBuds'ı inceleyeceğiz. Kulakiçi kulaklık boyutlarında olmasına rağmen kulağınızın içine girmeyen tasarımıyla son derece ilgi çekici olan LinkBuds'ı yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Bugün sizlere bu 1 haftada yaptığım incelemelerde kulaklığın bana neler sunduğunu, başarılı ve başarısız yönlerini açıklayacağım.

Kulaklığın incelemesine geçmeden önce ilk izlenimlerimi size aktarayım. Öncelikle kulaklık, tasarımından ötürü ilk başta beni bir "acabaya" düşürmüştü. Çünkü nasıl olacak, ses kalitesinde ne gibi kayıplar olur diye düşünüyordum. Ancak kulaklığı kullanmaya başladığımda ergonomik olarak son derece konforlu olduğunu gördüm. Konforunun yanında ses kalitesi de sizi düşündürmesin. Sizi rahatlıkla müziğin içerisine çekiyor. Bunları toplayacak olursam Sony LinkBuds'ın beni fazlasıyla memnun ettiğini söyleyebilirim.

Sony LinkBuds ses kalitesi nasıl?

Editörünüz olarak kulaklıklara karşı ayrı bir özenle içerik yazıyorum. İçerik yazarken, dışarıdayken ya da evde oyun oynarken sürekli müzik dinleyen birisi olarak yeni bir kulaklık satın almanın ne kadar önemli olduğunun da farkındayım. Bir kulaklık alırken en çok dikkat edilecek şeyler de ses kalitesi ve konforudur. Bunun dışında elbette kablosuz kulaklıklar için şarj süresi de son derece önemlidir, ancak iyi bir müzik deneyimi yaşatmayan kulaklıkları can sıkıcı buluyorum.

Sony LinkBuds'ın ses kalitesine geldiğimizde ise kendisinin sizi bambaşka dünyaya götürecek bir ses teknolojisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu kulaklık ilk elime geçtiğinde böyle olmasını beklemiyordum, ancak hem sizi çevreden koparmayıp hem de kaliteli bir ses deneyimi sunması, kullandığım tüm kulaklıklar arasında (Çok fazla olduklarını söyleyebilirim) konser hissini en fazla veren kablosuz kulaklık olmasını sağladı.

Sony'nin Dijital Ses Geliştirme Motoru(DSEE) ile iyileştirilen 12 mm dairesel sürücülere sahip LinkBuds, bu sürücülerle her notayı hissedecebileceğiniz zengin ve dengeli bir ses sağlıyor. Bunu yaparken de kulaklığın ses seviyesinin yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sony LinkBuds'ın ses kalitesi hakkında söyleyebileceğim tek olumsuz şey bas sesleri olabilir. Kulaklığın bas sesleri kesinlikle kötü değil, sadece bas seslerini çok seven kişiler için tatmin edici olmayacaktır.

Sony LinkBuds tasarımdan neler bekleyebilirsiniz?

Bu kulaklığı satın alacakların belki de en çok merak ettiği konu tasarımıdır diyebiliriz. Çünkü, kulağınızın içine giren pedleri bulunmayan kablosuz kulaklığın bir de sürücülerinin düzeni halka şeklinde. Zaten kulaklığın size ses sunacağı bölge de bu halkalar. Eğer LinkBuds kulağıma nasıl oturacak diye düşünüyorsanız, içinizi rahatlatabilirim. Evet, LinkBuds kulağınızın içine girmiyor ancak kulağınızın yapısını kullanarak son derece sağlam bir şekilde tutunuyor.

Kulaklığın halkası kulak deliğinize uygun bir şekilde oturtulduktan sonra üst kısmında yer alan bağlantı destekleyicileri, kulaklığı kulağınıza sabitliyor. Bu da son derece sağlam bir şekilde durup ses kalitesi kaybı yaşamadan kulaklıkları kullanmanızı sağlıyor. Sony LinkBuds'ın tasarımının diğer kulaklıklara göre en çok fark yarattığı nokta sizi sıkmadan müzik deneyimi sunması. Normal kulakiçi kulaklıklarda kulağınızı bir tıpaç şeklinde kapatıyorsunuz. Bu da iyi bir müzik deneyimi sunsa da dışarıyla tüm bağlantıyı kesiyor. LinkBuds ise halkalı tasarımıyla uzun süreli kullanımlarda dahi rahat bir deneyim vadediyor.

Birisiyle konuştuğunuzda kulaklığı çıkarmanıza da gerek kalmıyor, halkalı tasarımda olduğu için çevre seslerini kulaklık takılıyken de alabiliyorsunuz. Kulaklıkların her biri 4 gram ağırlığındalar. Hafif yapıları sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi kulağınızı rahatsız etmemiş oluyorlar.

Sony LinkBuds, telefon görüşmelerinde nasıl bir performans vadediyor?

Eğer sürekli telefonla görüşen biriyseniz ve LinkBuds'ı biraz da bu sebeple tercih edecekseniz, bu konudaki deneyimlerimden bahsedeceğim biraz sizlere. Yaptığım görüşmelerde mikrofonun benim sesimi karşı tarafa net ilettiğine dair geri dönüşler aldım. Sadece bazı geri dönüşlerde gelen sesin bir miktar düşük olduğunu söyleyenler oldu. Sesin az geldiğini söyleyen kişiler de beni anlayabildiklerini söyleseler de "biraz daha yüksek gelse daha iyi olurdu" şeklinde geri bildirimde bulundular.

Görüşmelerde karşıdan gelen sese baktığımızda ise son derece yeterli ve net olduğunu söyleyebilirim. Telefon görüşmelerinde genel olarak başarılı olan Sony LinkBuds, yaptığım incelemelerin bütününde de başarılı bulduğum bir kablosuz kulaklık oldu.

Sony LinkBuds, batarya performansı nasıl?

Kablosuz kulaklıklarda bir diğer önemli husus da batarya performansıdır. 1 saat müzik dinleyip sonra şarj edecek yer aramak hoş bir şey değil sonuçta. Sony LinkBuds'ın bataryasına baktığımızda ise bizleri kutusuyla birlikte 17 saatlik bir kullanım süresi karşılıyor. Kulaklıkların kutu olmadan tek kullanımlık bataryaları ise resmi olarak 5,5 saat yeterli oluyor. Elbette bu, günlük hayatta kullanıldığında aynı sonucu vermiyor. Ben bu kulaklığı kullandığımda genelde 4 saatte şarjını bitirdim. Eğer sizler de benim gibi yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız, alacağınız performans 4 - 4,5 saat civarında olacaktır. Ancak günlük kullanımda batarya performansının beni yormadığını, fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim.

Sonuca bakalım: Sony LinkBuds satın alınır mı?

Sony'nin kablosuz kulaklığı LinkBuds, yaptığımız incelemelerden olumlu bir şekilde geçti. Peki bunu satın alıp kullanmak ister miydim? Buna da evet. Burada devreye giren şey ise fiyatı. Sony'nin resmi sayfasından ulaşabileceğiniz satıcılara baktığımızda 2699 - 2999 TL fiyat aralığına sahip olduğunu görüyoruz. Sektördeki tüm kulaklıkları göz önünde bulundurursak gerek farklı tasarımı gerekse de kaliteli ses performansıyla kendi fiyat aralığının karşılığını veren bir kulaklık. Ancak yine de bir kulaklık için bu kadar çok para vermenin her zaman mümkün olmayabileceğinin de farkındayım. Bu sebeple, her ne kadar satın alınabilecek bir kulaklık olduğunu düşünsem de kararı siz değerli takipçilerimize burakıyorum.

Bugün sizler için Sony'nin LinkBuds kulaklığını inceledik. Peki bu tarz ürün incelemelerinin daha fazla gelmesini ister misiniz? Düşünce ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.