Sony, yeni kablosuz kulaklığı LinkBuds'ı duyurdu. İlginç bir tasarıma ve saymakla bitmeyen özelliklerle donatılan kablosuz kulaklık, tüketicilere ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, gerçekleştirdiği bir etkinlikte yepyeni kablosuz kulaklığı LinkBuds’ı tanıttı. İlginç bir tasarıma sahip olan kablosuz kulaklık, hem bu tasarımı hem de teknik özellikleriyle çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki Sony'nin yeni kablosuz kulakiçi kulaklığı tüketiciye neler vadediyor?

Sony LinkBuds'ın kablosuz kulakiçi kulaklığı, halka şeklinde ilk görüşte garipsenebilecek bir tasarıma sahip. Ancak bu tasarım, kullanıcıya çok önemli bir avantaj sağlıyor. Öyle ki LinkBuds ile bir yandan müzik dinlerken ya da görüşme yaparken, diğer yandan da gerçek dünyadan gelen seslere odaklanabiliyorsunuz. Böylelikle bazı durumlarda kulaklığı çıkarma sorunundan tamamen kurtulmuş oluyorsunuz.

Karşınızda Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı LinkBuds

LinkBuds'ın bu ilginç tasarımı, özel bir yapay zeka destekli ses teknolojisi ile destekleniyor. Kullanıcılar, bu sayede hem pürüzsüz görüşmeler yapabiliyor hem de dış dünyadaki sesleri algılayabiliyorlar. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre bu ses kalitesinin sunulabilmesi için 500 milyonu aşkın ses örneğinin kullanıldığı bir yapay zeka geliştirilmiş durumda. Bu arada; Sony LinkBuds'ın dokunmatik kontrol özelliğine sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ancak bunun yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, kablosuz kulaklığınızı sesli asistanlarla eşleştirip tamamen temassız bir şekilde de kullanabilirsiniz.

Sony'nin yeni kablosuz kulaklığında dikkat çeken bir özellik var. Bu kulaklık sayesinde dış ortamdaki seslerin de duyulabiliyor oluşu, bazı durumlarda müzik dinlerken birisiyle konuşmanızı gerektirebilir. Bu tür durumlarda kullanım kolaylığı sağlayan Speak-to-Chat isimli özellik, konuşmaya başladığınız an arka planda çalan müziği otomatik olarak durduruyor. Öte yandan; bu kablosuz kulaklığı Android ekosistemindeki telefon ve tabletlere ek olarak, Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemiyle çalışan tüm cihazlarla kullanabileceğinizi de belirtelim.

Sony LinkBuds'ın diğer özelliklerine baktığımızda; 5,5 saatlik kesintisiz kullanım süresi ile karşılaşıyoruz. Kulaklıkların kutusunu da kullanım süresine dahil ettiğimizde, bu kez 12 saatin üzerine çıkılıyor. Hızlı şarj özelliğine sahip olan Sony LinkBuds'ın 10 dakika şarj edilmesi ise 90 dakikaya kadar kullanım imkanı sunuyor. Kulaklığın IPX4 sertifikası ise suya dayanıklılık sağlıyor.

Sony'nin yeni kablosuz kulaklığının özellikleri saymakla bitmiyor. Hatırlayacağınız üzere; bu kablosuz kulaklıkta dokunmatik kontrol özelliğinin bulunduğundan bahsetmiştik. Sony, bu özelliği hızlı erişim imkanı için de uyarladı. Kullanıcılar, önceden yapacakları ayarlamalar ile telefona dokunmadan Spotify listelerini çalmaya başlayabilecekler.