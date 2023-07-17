Microsoft ile Sony'nin vardığı anlaşma kritik bir boşluk olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Sony, Microsoft'l sadece Call of Duty serisi için a anlaştı. Activision Blizzard'ın diğer tüm oyunları, Microsoft isterse PlayStation'dan kaldırılabilir.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Sony ile Microsoft arasındaki Call of Duty savaşında önemli bir gelişme yaşandığını aktardık. Öyle ki iki dev şirket, Call of Duty serisinin PlayStation'da oynanabilir olarak kalmasını sağlayacak bir anlaşmaya vardılar. Yapılan anlaşma ile Sony, rahat bir nefes almış oldu.

Ancak konuyla ilgili gelen son haberler, Sony'nin doğru atı oynayıp oynamadığının tartışılmasına yol açtı. Çünkü edinilen bilgilere göre Sony ile Microsoft arasındaki anlaşma, yalnızca Call of Duty oyunlarından ibaret. Activision'a ait diğer oyunlar, bundan sonraki aşamada Xbox özel oyunları olarak karşımıza çıkabilir. Gelin hep birlikte Sony ile Microsoft anlaşmasının perde arkasına yakından bakalım.

Sony, sadece Call of Duty için Activision'ın diğer tüm oyunları reddetti!

Edinilen bilgilere göre Microsoft, Sony ile yapmak istediği anlaşmada geliştirici ekibe ait tüm oyunların 2027 yılına kadar PlayStation'da kalmasını teklif etti. Ancak Sony, bunun yerine Call of Duty serisinin 10 yıl boyunca PlayStation'da kalmasını istedi.

İkilinin yaptığı anlaşma bundan ibaretti. Yani Activision'a ait olan ve PlayStation ekosisteminde de yer alan diğer tüm oyunların geleceği, artık Microsoft'un iki dudağının arasında. Microsoft isterse, diğer oyunları Xbox özel hale getirebilir. Bunun bugüne kadar yayınlanmış olan oyunlar için de geçerli olduğunu söyleyelim.

Overwatch, Diablo ve World of Warcraft, PlayStation'a veda edebilir!

PlayStation ekosistemindeki en popüler oyun serilerinden bir tanesi Diablo. Öte yandan; World of Warcraft da en az Diablo kadar popüler. Eğer Microsoft gözünü karartırsa PlayStation'dan kaldırılıp yalnızca PC ve Xbox'a özel olacak oyunlar şu şekilde:

En popüler Activision Blizzard oyunları:

Crash Bandicoot

Tony Hawk's

Diablo

Hearthstone

Overwatch

Warcraft

Guitar Hero

Skylanders

Spyro the Dragon

Heroes of the Storm

StarCraft

Şunu açıkça belirtelim: Microsoft veya Sony cephesinden az önce bahsettiğimiz oyunlarla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yani şu an için bu oyunların PlayStation ekosistemindeki varlıkları devam edecek. Ancak Microsoft cephesinden konuyla ilgili yeni bir karar gelirse, Sony bu kez hak iddia edemeyecek. Call of Duty diye direten Sony, bu kez de diğer oyunlar yüzünden maddi zarara uğrayabilir gibi görünüyor.