Yılan hikayesine dönen Activision Blizzard davasında Microsoft, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) açtığı davayı kazandı. Yargıç, FTC’nin ihtiyati tedbir talebini reddederek Microsoft lehine karar verdi.

Geçtiğimiz sene Microsoft’un Activision Blizzard’ı 69 milyar dolara satın almak üzere yaptığı anlaşma sonrasında sular hiç durulmadı. Tarihin en büyük ticari anlaşması olarak görülen anlaşma, özellikle ABD tarafından engelle karşılaştı.

Anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak görülen ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bugün Microsoft karşısında yenilgiye uğradı. Microsoft, Sony ve FTC arasında geçen davada yargıç, Microsoft lehine karar açıkladı.

Microsoft, FTC'ye açtığı davayı kazandı

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Activision Blizzard-Microsoft arasındaki anlaşma, geçtiğimiz ay ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) engeliyle karşılaşmıştı. FTC’nin Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alımına ihtiyati tedbir koydurma talebinin ardından Microsoft, bir süreliğine de olsa Activision Blizzard’ı satın alamayacaktı.

ABD mahkemesinin kararıyla Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma işlemleri bir süreliğine durdu. FTC’nin bu kararının nedeni ise bu satın alımın pazardaki rekabeti bozacağı ve Microsoft’un tekelleşeceği düşüncesiydi.

İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre satın alımın tamamlanması için son tarih 18 Temmuz olarak belirlenmişti.

Microsoft, Activision Blizzard satın alımı için FTC’ye verdiği savaşı bugün kazandı. Yargıç Corley, FTC’nin ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Avrupalı düzenleyiciler, iki dev şirket arasındaki anlaşmaya Mayıs ayında onay verdiler, dolayısıyla Microsoft artık teknik olarak İngiltere ve ABD'de bunu engelleyen bir tedbir kararı olmadan anlaşmayı tamamlayabilir.

Öte yandan FTC'nin, mahkemenin ret kararını 14 Temmuz’a kadar temyize götürme hakkı bulunuyor. Ancak FTC, daha öncesinde Meta'nın Within'i satın almasına izin veren mahkeme kararını temyize götürmemişti. Komisyonun yine aynı şeyi yapacağı ve temyize gitmek yerine Microsoft ve Activision Blizzard'a karşı açtığı davadan vazgeçeceği söyleniyor.