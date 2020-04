Sony'den PlayStation 4 Kullanıcılarına Ücretsiz Oyunlar

Sony, dün yaptığı bir açıklama ile Play at Home girişiminin bir parçası olarak PlayStation 4 için ücretsiz oyunlar sunacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bugünden (15 Nisan) itibaren Journey ve Uncharted, PlayStation Store’dan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok insan evinde kalıyor. Özellikle çalışmak durumda olmayan insanlar, zaman geçirmek için dizilere, filmlere ve oyunlara eskisinden daha fazla zaman ayırıyorlar. Sony de, koronavirüs salgına karşı insanların evde kalmasını sağlamak için Play at Home isimli bir girişim başlattığını duyurdu.

Sony’nin yeni girişiminin iki ayağı bulunuyor.Play at Home’un ilk ayağı, evlerinde kalan PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyunlar sunmak. Girişimin ikinci ayağı ise mali olarak zor durumda olan bağımsız oyun stüdyonlarına yardım etmek için bir fonun oluşturmak.

Play at Home’un ilk ücretsiz oyunları belli oldu

Sony, Play at Home girişiminin ayaklarından biri olarak bugünden itibaren Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection'ı PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Journey ve Uncharted: The Nathan Drake Collection, PlayStation Store’dan 5 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Sony aslında Uncharted: The Nathan Drake Collection serisini ile toplamda üç oyunu ücretsiz sunmuş oluyor. Çünkü Uncharted: The Nathan Drake Collection, içeriğinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception şeklinde üç oyunu barındırıyor.

Sony’nin PlayStation 4 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyunlar eski oyunlar olmakla beraber piyasaya sunulduklarında saygın ve popüler olan oyunlardır. 2012 yılında piyasaya sürülen Journey, çarpıcı bir oyun olarak değerlendirilmiş ve övgüler almıştı. Sony’nin ücretsiz olarak sunduğu Journey'de tek oyunculu mod ücretsiz olarak oynanabilirken, çok oyunculu modu oynamak için PlayStation Plus aboneliği gerekecek. Uncharted koleksiyonun da ise hazineleri bulmak için Indiana Jones’a benzeyen Nathan Drake isimli karakter kültürel alanlarda yönlendiriliyor. Oyunları şuradaki bağlantıyı kontrol ederek ücretsiz oldukları anda edinebilirsiniz.

NOT: ABD ile saat farkından dolayı oyunlar muhtemelen 16 Nisan tarihinde, sabaha karşı ücretsiz olacak. Eğer farklı bir gelişme olursa sizi haberdar edeceğiz.

Bağımsız oyun stüdyolarına 10 milyon dolar

Sony, Play at Home girişiminin ikinci ayağı olarak bağımsız oyun stüdyolarının desteklenmesi için 10 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını da açıkladı. Bağımsız oyun stüdyolarının desteklenmesi ile ilgili ikinci kısmın detayları önümüzdeki günlerde belli olacak. Ancak küçük stüdyoların bu şekilde desteklenmesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Journey'in tanıtım videosu:

Uncharted: The Nathan Drake Collection'ın tanıtım videosu: