Assassin’s Creed II, Bu Salı Uplay’de Ücretsiz Olacak

Assassin’s Creed serisinin en sevilen oyunu Assassin’s Creed II, 14 Nisan Salı günü Uplay üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyun, normalde Uplay üzerinde 73 TL’lik fiyat etikene sahip.

Dünya genelinde neredeyse her bireyin evde kaldığı şu günlerde oyunculara iyi haberler gelmeye devam ediyor. Daha önce oyunculara muhteşem bir indirimle Tom Clancy’s The Division 2’yi veren Ubisoft, bu kez yine karşımıza çıktı. Şirket, kendi oyun platformu Uplay’de çok sevilen bir serinin çok sevilen bir oyunun ücretsiz olarak verecek.

Günümüzde her oyuncu tarafından sevilip sayılan Assassin’s Creed serisinin belki de en sevilen oyunu Assassin’s Creed II, 14 Nisan 2020 tarihinde, yani salı günü Uplay üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Bununla birlikte serinin diğer oyunlarında da güzel indirimler bizi karşılayacak.

Assassin's Creed II salı günü ücretsiz:

Ubisoft tarafından Uplay üzerinde ücretsiz olarak verilecek Assassin’s Creed II, serinin en sevilen karakteri Ezio’nun İtalya’da geçen maceralarını anlatıyor. Oyun, serinin ilk oyununun en sevilen yanlarını alıp üstüne yeni şeyler katılmış bir şekilde karşıya çıktığından Assassin’s Creed severlerin gönlünde ayrı bir yere sahip.

Ubisoft’un Assassin’s Creed II’yi ücretsiz yaptığı haberiyle birlikte oyuncuların gelecek hafta adeta şenlik havasına gireceğini söyleyebiliriz. Zira her hafta ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store, bu hafta aksiyon severlerin muhteşem bir haz almasını sağlayacak Just Cause 4’ü ücretsiz olarak verecek.

Assassin’s Creed II ve Just Cause 4 gibi yapımların yanı sıra bu hafta sonu Ubisoft tarafından başka güzel bir haberimiz daha var. Yarış tutkunlarının macerayla karmaşık olarak oynayabilecekleri The Crew 2, bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek. Ayrıca oyun, yine aynı süre boyunca %75 indirimle satın alınabilecek. Yani normalde 269 TL olan The Crew 2’yi 67,25 TL’lik ücreti ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyun dünyasından gelecek daha birçok sevindirici haberi öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.