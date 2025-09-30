Tümü Webekno
Sony'den PlayStation'ın 30 Yıllık Tarihini Anlatan Kitap: Bu Tasarımları Hiç Görmediniz!

Sony, PlayStation'ın 30 yıllık tarihini anlattığı bir kitap yayımladı. Bu kitap, bugüne kadar hiç görmediğiniz PlayStation prototiplerini görmenizi sağlayacak. PlayStation: The First 30 Years isimli eser, gelecek yıl kitapçılara ulaşacak.

Sony'den PlayStation'ın 30 Yıllık Tarihini Anlatan Kitap: Bu Tasarımları Hiç Görmediniz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, PlayStation'ın 30. yıl dönümü için çok özel bir çalışma gerçekleştirdi. Şirket, PlayStation tarihini anlattığı bir kitap yayımladı. Fiziksel olarak basılan "PlayStation: The First 30 Years" isimli bu kitapta Sony'nin PlayStation'ı bugünkü hâline nasıl getirdiği tüm detaylarıyla anlatılacak.

400 sayfadan oluşan ve yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olan kitap, iki farklı versiyona sahip olacak. PlayStation: The First 30 Years Deluxe Edition olarak isimlendirilen ikinci versiyon, sadece görsel açıdan farklılıklar içerecek. Standart Edition'ın fiyatı 100,44 sterlin, sınırlı sayıda üretilecek Deluxe Edition'ın fiyatı ise 253,28 sterlin olacak. Şimdiden ön sipariş verilebilen kitap, 2026 yılı içerisinde küresel çapta kitapçılara ulaşacak.

Peki PlayStation: The First 30 Years kitabında neler anlatılıyor?

Başlıksız-1

PlayStation: The First 30 Years, gerçekten özel bir proje. Çünkü bu kitabı satın aldığınızda daha önce hiç görmediğiniz PlayStation prototiplerini göreceksiniz. Şirketin Ar-Ge çalışmaları, teknik çizimleri ve diğer detaylar da kitap içerisinde yer alacak.

Başlıksız-1

Yukarıdaki görselde PlayStation için düşünülmüş kumanda örneklerini görüyorsunuz.

Başlıksız-1

Yukarıdaki görselde ise PlayStation 3 için yapılan çalışmalardan bir kesit sunuluyor. Konsolun soğutma sisteminin nasıl tasarlandığı detaylıca anlatılıyor.

Eğer siz de PlayStation: The First 30 Years kitabıyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Playstation

