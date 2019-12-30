Sony, PlayStation 5'in Tanıtımını CES 2020'de mi Yapacak?

Sony, PlayStation 5'i gündemin merkezine oturtacak bir hamle yaptı. Şirket, yaklaşmakta olan CES etkinlikleri için internet sitesini güncelledi ve oyunseverlerin kafasını karıştırdı. Şirket, PlayStation 5'i CES 2020 kapsamında duyurabilir.

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony tarafından geliştirilen ve video oyun sektörünün önemli ürünlerinden bir tanesi olan PlayStation, önümüzdeki yılın sonlarına doğru yeni bir sürümle karşımıza çıkacak. Oyunseverlerin, 2019 yılında belki de en çok konuştukları konulardan bir tanesi olan PlayStation 5, hala pek çok bilinmeze sahip ancak görünen o ki yakın zamanda PlayStation 5'le ilgili önemli bir gelişme yaşanacak.

Teknoloji tutkunları, 2020 yılının ilk haftasında önemli bir etkinliğe tanıklık edecekler. Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) olarak isimlendirilen bu etkinlikler kapsamında teknoloji üreticileri, en yeni ürün ve teknolojilerini duyuracaklar. Her yıl dünya genelinde büyük ses getiren bu etkinlikler kapsamında tüketiciler, tüketici elektroniğinin hangi yöne doğru gittiğini anlayabilecekler. Elbette Sony de CES 2020 etkinliklerinde karşımıza çıkacak.

PlayStation 5'in fiyatı, CES 2020'de belli olabilir

CES 2020, önümüzdeki hafta başlayacak ve teknoloji üreticileri, yavaş yavaş bu etkinliğin hazırlıklarına başlamış durumdalar. Sony de bu etkinlikler için global internet sitesinde bazı değişiklikler yaptı ve bu değişikler, oyunseverlerin kafasını karıştırdı. Çünkü Sony, internet sitesine eklediği bir ibareyle oyunsevelere, PlayStation 5'i bu etkinlikler kapsamında gösterebileceğini düşündürüyor.

Sony'nin internet sitesine eklediği ibare "The future is coming". Bu cümlenin Türkçe'ye, "Gelecek geliyor." olarak çevirebiliyoruz. Dolayısıyla da oyun tutkunları, Sony'nin bu açıklamasının PlayStation 5 ile ilgili olabileceğini düşünüyorlar. Peki Sony, CES 2020 etkinliklerinde PlayStation 5'in duyurusunu gerçekten de yapacak mı?

Sony, PlayStation 5'in tanıtımını CES 2020'de yapabilir mi?

Sony, CES etkinliklerine yıllardır katılıyor ve yeni teknolojilerini sergiliyor. Ancak teknoloji devi, bugüne dek hiçbir zaman bir CES etkinliği kapsamında PlayStation duyurusu yapmadı. Şirket, etkinlikler kapsamında daha çok akıllı telefon, televizyon ve üzerinde çalıştığı yeni teknolojileri tüketicilerle buluşturuyor. Ancak bu durum PlayStation 5'in CES 2020 etkinliğinde kesin olarak duyurulmayacağı anlamına gelmiyor.

Şirket, geleneksel CES tavrını sürdürmeye devam etmek isterse PlayStation 5'le kısa bir süre sonra tanışmamız mümkün değil. Ancak şirket, bu kez bir farklılık yapabilir ve PlayStation 5'i, CES 2020 etkinliklerinde duyurabilir. Bu konuyla ilgili kesin bir şey söylemek çok da mümkün değil ancak oyunseverler, kısa bir süre daha bekledikleri takdirde merak ettikleri sorunun cevabını alabilecekler.