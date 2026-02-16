Sony'den Keşke Türkiye'de de Olsa Dedirten Hamle: Aşırı Uygun Fiyata PlayStation 5 Kiralamaya Başladı

Sony, Birleşik Krallık'ta resmî olarak PlayStation 5 kiralamaya başladı. Oyunseverler, aylık veya 36 aya varan süreli kiralamalar yapabiliyorlar. Sony, kiralama yapan oyunculara sınırsız garanti desteği de sunuyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'den PlayStation tutkunlarını çok sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Birleşik Krallık'ta dikkat çeken bir stratejiyi hayata geçirdi. Artık oyunseverler, PlayStation 5'i satın almak yerine kısa veya uzun vadede kiralayabiliyorlar.

Oyunseverlerin PlayStation 5 kiralamalarını sağlayan sistem "PlayStation Flex" olarak isimlendiriliyor ve aslında bir abonelik planı olarak karşımıza çıkıyor. Dileyen oyuncular aylık, dileyen oyuncular ise 36 aya kadar kiralama yapabiliyorlar. Üstelik Sony, bu süreçte konsola sınırsız garanti desteği veriyor.

Fiyatları da oldukça uygun!

PlayStation Flex aboneliğini aktifleştiren bir kullanıcı, aylık kiralama için 19,49 sterlin ödeme yapıyor. 12 aylık kiralamada 14,59 sterlin, 24 aylık kiralamada 10,49 sterlin, 36 aylık kiralamada ise 9,95 sterlin ödeme yapılması gerekiyor. Sony, kiralama programına kaydolan kullanıcılara ertesi gün teslimat yapıyor. Ayrıca 14 günlük iade hakkı da bulunuyor.

Birleşik Krallık'ta PlayStation 5 fiyatları 350 ila 400 sterlin arasında değişiyor. Bir oyunsever, 36 aylık kiralama yaptığı zaman kabaca 360 dolar ödeme yapmış oluyor. Oyuncu, bu hamleyle hem maliyetini uzun vadeye yaymış hem de yeni bir konsol çıkması hâlinde elindeki PlayStation'ı çöp etmemiş oluyor. Bu tür bir uygulamanın Türkiye'ye de gelmesi, oyunseverleri çok memnun eder gibi görünüyor.