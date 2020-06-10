PlayStation 5 İçin Tasarlanan Konsept Kullanıcı Arayüzü

Daha önce sayısız sızıntı ve söylentiye konu olan Sony PlayStation 5'in yarın gerçekleşecek etkinlikte gün yüzüne çıkması bekleniyor. Yetenekli bir tasarımcı, “keşke böyle olsa dedirten” harika bir PS5 kullanıcı arayüzü tasarımına imza attı. Bugüne kadarki en iyi konseptlerden biri olan arayüz, oldukça rahat ve efektif bir kullanım deneyimi vadediyor.

Japon teknoloji devi Sony’nin bambaşka bir dönemin kapısını aralayacağı yeni oyun konsolu PlayStation 5’i sadece bir gün sonra kanlı canlı görmeyi bekliyoruz. COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi düzenlenecek olan lansman, normalde 4 Haziran’da gerçekleştirilecekti. Fakat Sony, ABD’de devam eden protesto gösterileri nedeniyle etkinliği süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu ki daha sonra etkinliğin yarın gerçekleştirileceği açıklandı.

4K 60fps’te oynayabileceğimiz yeni nesil PS5 oyunlarını da göreceğimiz çevrimiçi lansman, 1080p 30fps yayınlanacak. Oyunları tam görüntü kalitesinde göremeyecek olmak bir miktar hayal kırıklığı yaratsa da PS5 ile tanışmak çoğu oyunsever için heyecan verici olacaktır.

Sony PlayStation 5, yarın çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinlikte karşımıza çıkabilir

Gövde tasarımını saymazsak, Sony’nin yeni nesil oyun konsoluna dair en fazla merak edilen şeylerin başında nasıl bir kullanıcı arayüzü sunacağı geliyor. Nijeryalı yetenekli tasarımcı Joshua Oluwagbemiga, PS5 için harika bir konsept kullanıcı arayüzü tasarladı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan arayüz, Horizon Zero Dawn II ve Assassin's Creed Valhalla dahil olmak üzere birçok yeni nesil PS5 oyununun yer aldığı muhteşem bir ana ekrana sahip.

Menü bölümünde bir oyunu seçtiğinizde, oyunun altında kaldığınız en son yer ve kazandığınız en son başarı gösteriliyor. Ayrıca söz konusu oyunun tüm detaylarına tek bir tuşla erişilebiliyorsunuz. Arayüz konsepti ayrıca, PlayStation 5'in DualSense kontrolörünün bağlı olduğunu gösteren ve oyuncuların oturum açarken kendi kişisel hesaplarını seçebilecekleri bir dizayn ile geliyor.

PS5 için tasarlanan kullanıcı arayüzü, oldukça rahat ve efektif bir kullanım deneyimi sunuyor

Sony PlayStation 5’e dair her şeyi, 11 Haziran’da, yani yarın gerçekleşecek lansmanda öğreneceğiz. Önümüzde 24 saatten az bir vakit var ama yeni nesil oyun konsoluna dair yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

PlayStation 5 için tasarlanan kullanıcı arayüzü