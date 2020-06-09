'Keşke Böyle Olsa' Dedirten PlayStation 5 Konsepti (Video)

PlayStation 5'in tanıtımına günler kala yeni bir konsept tasarım daha gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar gördüğümüz konsept tasarımlara göre biraz daha ince bir yapıya sahip olan konsept, PlayStation 5 için iki farklı renk seçeneği sunuyor.

PlayStation 5'in olası tasarımıyla ilgili olarak bugüne dek onlarca konsept tasarım gördük. Bu konsept tasarımlarda daha çok, kalın bir konsol ile karşılaştık. Bunun nedeni ise PlayStation 5'in donanımsal olarak çok güçlü olacağının ve dolayısıyla da fiziki olarak büyük bir soğutma sistemine sahip olacağının ifade edilmesiydi.

LetsGoDigital'in Concepts Creator ile birlikte hazırladığı yeni bir PlayStation konsepti ise nispeten daha ince bir konsol ortaya koyuyor. Yine de bu konsept tasarımın dahi PS4 'kasasına' kıyasla kalın olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 5 için hazırlanan yeni konsept tasarım

Konsept tasarıma göre PlayStation 5, ortadan çapraz bir çizgi şeklinde LED aydınlatma ile birbirinden ayrılan iki ayrı dokuya sahip olacak. Farklı renk seçeneklerine sahip üstteki doku, daha pürüzlü bir görünüm sunarken alttaki mat doku, pürüzsüz olacak.

PlayStation 5 konseptinin ikinci renk varyantı ise böyle görünüyor

Oyuncular, bir süre önce PlayStation 5'le piyasaya sürülecek olan denetleyiciyle yani DualSense'le tanışma imkanı yakaladılar. Bu durumu da gözardı etmeyen tasarımcı, DualSense'in renkleriyle uyumlu bir konsol tasarımı oluşturmuş durumda.

PlayStation 5'in nasıl görüneceğini bilmek şu an için mümkün değil. Ancak 11 Haziran'da düzenlenecek olan etkinlik, yeni konsolun tasarımını da çok büyük bir ihtimalle gözler önüne serecek. Bu sayede bugüne kadar ortaya çıkan konsept tasarımlardan hangisinin PlayStation 5'in nihai tasarımıyla daha fazla uyuştuğunu görme imkanı yakalayacağız.

PlayStation 5 için yayınlanan yeni konsept tasarım