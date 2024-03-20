PlayStation 5 Pro ile ilgili olarak ortaya çıkan son bilgilerden sonra Sony, sızıntıların kaynağı olan kişiyi bulmak için harekete geçti.

PlayStation 5 Pro için gelen haberlerin çok büyük bir kısmı yalnızca söylenti aşamasındaydı. Geçtiğimiz günlerde ise bu yüksek performanslı konsolun özellikleri sızdırıldı. Bu sızıntı oldukça isabetli görünüyor zira Sony, bu sızıntının kaynağını bulabilmek için kolları sıvadı.

İlk olarak YouTube'da Moore's Law is Dead kanalında karşımıza çıkan bir videoda, PS5 Pro'nun özelliklerine ait bilgilerin yer aldığı, resmî gibi duran bir döküman paylaşıldı. Daha sonra da farklı kaynaklar bu bilgileri doğruladı. Görünüşe göre bu döküman, firma tarafından üçüncü taraf iş ortaklarına verilmişti.

PS5 Pro özellikleri bir anda ortaya çıkmıştı

Sony, sızıntıların doğru olup olmadığı ve iç araştırmanın hangi aşamada olduğu konusundaki sorulara cevap vermedi. İddia edilen donanım özellikleri arasında 4.4 GHz hıza sahip AMD Zen2 CPU, daha hızlı RAM gibi özellikler yer alıyordu. İddialar doğruysa Pro versiyon, standart versiyondan %45 daha hızlı şekilde oyun içi görselleri oluşturabilecek. Ayrıca Pro modelle birlikte 4x Işın izleme teknolojisinin ve 8K görüntü desteğinin de geleceği iddia ediliyor.

Henüz Sony tarafından gelen, doğrulanmış bir bilgi yok ancak şubat ayında firma, mevcut PS5'in ömrünün son dönemlerine girdiğini açıklamıştı. Uzak doğulu teknoloji devi, geçen yılın sonlarında da daha ince bir PlayStation 5 Slim modeli ve PlayStation Portal'ı piyasaya sürmüştü.