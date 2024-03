Son zamanlarda birçok PlayStation oyununun PC’ye gelmesi oyun dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu. PlayStation 5 Slim ve PC’nin nasıl bir oyun deneyimi sunduğuna, iki platformun avantajları ve dezavantajlarına gelin bir bakalım.

Biz oyuncuların karşısına çıkan en büyük ikilemlerden biri, ideal oyun platformu seçimi. Bu seçim, özellikle PlayStation ve PC arasında gidip gelenler için daha karmaşık hâle geliyor. Tabii ki her iki platformun da kendine özgü olumlu ve olumsuz yanlarının olması kaçınılmaz. Yapılan tercihler ise genellikle kişisel oyun zevkleri, bütçe ve teknolojiye olan ilgiler doğrultusunda şekilleniyor.

Bununla birlikte Sony'nin oyun dünyasındaki son harikası PS5 Slim, yüksek kaliteli grafikler ve kendine özel oyunlarıyla dikkat çekerken; PC, modifiye edilebilirliği, geniş oyun kütüphanesi ve çok yönlülüğüyle ön plana çıkıyor. Peki ama bulunduğumuz bu dönemde oyun oynamak için PS5 Slim mi daha iyi, yoksa PC mi?

Çoğumuzun teknolojik ürün seçerken bakacağı ilk şey fiyat oluyor.

Sony, PS5'in biri disk sürücülü diğeri disksiz olmak üzere iki versiyonunu satıyor. Bir PS5’in şu anki güncel fiyatı ise 20.000 TL ile 23.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tabii diskli versiyonunda 4K Blu-Ray bulunduğu için fiyatların artış gösterdiğini unutmamak gerek.

Bununla birlikte PS5'in orijinallerinden biraz daha küçük ve birkaç özelliğiyle farklılık gösteren bir de PS5 Slim modeli bulunuyor. Bu anlamda PS5 Slim de depolama alanı, fiyat ve boyut gibi farklılıklar dikkate alınarak yapılabilecek bir seçim.

Özellikle son zamanlarda Sony, PS5'ten çok PS5 Slim satışı yapıyor ve şaşırtıcı bir şekilde PS5 Slim'in de ortalama fiyatı 20.000- 23.000 TL arasında değişiyor.

Peki, bir PS5 Slim fiyatına PC toplamak mümkün mü?

PS5 Slim'de yaşayacağınız deneyime benzer bir PC toplamak istiyorsanız bu grafikleri elde etmek için alacağınız ilk şey yeni nesil bir ekran kartı olacak. Örneğin NVIDIA GeForce RTX 3060, yaklaşık 12.000-13.000 TL. Tabii bu fiyat PC için gerekli olan diğer parçaların hesaba katılmamış hâli.

Genel anlamda bir PC için gözden çıkarmanız gereken miktar ise 30.000-35.000 TL. Elbette bu paraları vermeden de bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Verilen fiyat, PS5 Slim kalitesinde bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere.

Performans söz konusu olduğunda PC ve PS5 Slim'i karşılaştırmak ise zor oluyor.

Bir konsol ne kadar iyi olursa olsun, içindeki donanım eninde sonunda eskiyor ve üretici firma, yeni bir konsol nesli yayımlamadıkça bu donanımı değiştirme ya da yükseltme seçeneğiniz olmuyor. PC'de ise durum farklı. Para harcamaya istekliyseniz her zaman daha yüksek performans elde etme şansına sahipsiniz.

Buna ek olarak, PS5 Slim oyunları genellikle az sayıda performans moduna (çoğu durumda yüksek çözünürlük) sahip oluyor. Bilgisayar oyunlarında ise istediğiniz performansı elde etmek için çok daha fazla seçeneğiniz var.

PlayStation, konsola özel oyunlarıyla oyunseverleri kendine bağlamayı başarıyordu ancak son yıllarda bu oyunların çoğunun PC’ye gelmesi bir tartışma yarattı. Durum böyleyken PS5 Slim’i PC’ye tercih etmek ne kadar mantıklı?

PlayStation platformuna özgü bazı oyunların PC'ye gelmesi, oyun dünyasında dikkat çeken bir durum hâline geldi. Bu hareket, hem PS oyunlarının daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı hem de Sony'nin oyun satışlarından elde ettiği geliri artırdı.

Bu da PC oyuncularının işine yaradı diyebiliriz. Sonuçta oyuncular, PlayStation sahibi olmadan da yüksek kaliteli ve derin hikâyelere sahip oyunları deneyimleme fırsatına sahip oluyorlardı.

PlayStation; Marvel's Spider-Man, Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Ratchet & Clank: Rift Apart, Demon's Souls ve Returnal’ın da içinde bulunduğu geniş bir oyun kütüphanesine sahip.

Bununla birlikte şirket, The Last of Us Part 1 ile God of War gibi sevilen oyunlar PC’ye getirildikten sonra son olarak Ghosts of Tsushima'nın da PC'ye getirileceği duyuruldu. Bu da PlayStation sahiplerini bir hayli kızdırdı.

İki platformu karşılaştırdığımızda olay sadece bundan ibaret de değil. PlayStation her ne kadar geniş ve kalite bir oyun kütüphanesine sahip olsa da bilgisayarda oynanabilecek oyun sayısı sınırsız.

Yine de bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda PlayStation5 Slim ve PC arasında yapacağınız seçim size kalmış!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir: