Xbox'a özel oyunlardan Hi-Fi Rush, PlayStation 5'in oyun kataloğuna eklendi. Oyun, günümüz oyun piyasasına kıyasla uygun fiyatlı sayılabilir.

Tango Gameworks, daha önce Ghostwire: Tokyo ve The Evil Within serileri ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sonra firma bir gün, müziğin ritmine göre düşmanlarımızı dövdüğümüz aksiyon oyunu Hi-Fi Rush'ı duyurdu: ama ne duyurmak.

Firma teknik olarak "Bizim böyle bir oyunumuz var, Xbox'a özel olacak ve GamePass'e de gelecek, hatta alın bu da oyun" diyerek bütün tanıtım sürecini 3 dakikaya indirdi ve başarılı da oldu. Büyük ilgi gören oyun, Xbox ve bilgisayarın ardından PlayStation 5'e de geldi.

Hi-Fi Rush oyun fragmanı

Hi-Fi Rush nasıl bir oyun?

Firmanın diğer yapımları kadar üst düzey olmasa da Hi-Fi Rush, çizgisel bir oynanışa sahip ve yer yer platform ögeleriyle süslenmiş bir aksiyon oyunu. Elimizdeki gitarı çeşitli robotların falan kafasına vuruyoruz ama arka plandaki beatlere göre vurursak daha güzel vuruyoruz. Oyunun bütün bölümleri de beatlere göre tasarlanmış durumda zaten ve oyuna farklı bir hava katıyor. Hikâyesi bir Detroit: Become Human değil ama oyunun öyle de bir iddiası yok, daha çok eğlenceli bir çizgi film havası var ki bu durum genel tasarıma da yansımış.

Hi-Fi Rush, PlayStation mağazasında 507,83 TL'ye satılıyor. Oyunun küresel fiyatı ise 29,99 dolar. Bilgisayarda oynamak için ise oyunseverlerin 17,99 doları gözden çıkarmaları gerekiyor. Bununla beraber oyun, GamePass ile ücretsiz olarak oynanabiliyor.