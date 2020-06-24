Sony, PlayStation 4 ve PlayStation Network'teki güvenlik açıklarını tespit etmek için PlayStation Hata Avı programını duyurdu. Programda açık tespit etmeyi başaran kişilerin bazılarına para ödülü sunuluyor.

Birçok köklü şirket gibi Sony de güvenlik açıklarından kurtulmak adına bazı çalışmalarda bulunuyor. Japon devi, bu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek HackerOne adlı şirketle iş birliğine gitti. İş birliğinin sonucunda bahsi geçen şirket, PlayStation 4 ve PlayStation Network'ü etkileyen güvenlik açıklarını araştırmaya, keşfetmeye ve kapatmaya yardımcı olacak.

Birçok kullanıcıyı ve şirketi rahatsız eden güvenlik açıklarından kurtulmak adına bu tarz bir iş birliğine gidilmesi birçok kişinin takdirini kazandı. Sony, bu ortaklıkla birlikte ortaya çıkan güvenlik açıkları için ödeme sunan PlayStation Hata Avı programını bünyesinde barındıracak. PlayStation Hata Avı programıyla daha şimdiden birçok hata tespit edilmiş durumda. Gelin bu programa biraz daha yakından bakalım.

Şu ana kadar 88 hata raporu bildirildi:

PlayStation Hata Avı programı, şimdiye kadar 88 hata raporu için 173.900 dolar civarında bir ödeme hesapladı. Farklı türdeki hatalar için farklı fiyatlar biçiliyor olsa da ortalama bir hatanın fiyatı 400 dolar ediyor. Her güvenlik açığı ödeme açısından uygun değil ancak Sony'nin güvenlik araştırmacılarının, güvenlik açıklarını iyi niyetleriyle güvenli bir şekilde bildirebilecekleri bir sistemi bulunuyor. Bu sayede program, oldukça kullanışlı bir hâle geliyor.

PlayStation Hata Avı programı, şu anda sadece işletim sistemi ve aksesuarlar dâhil olmak üzere PlayStation 4 ve PlayStation Network'te geçerli durumda. Sony'nin şu anda PlayStation 3, PlayStation Vita gibi eski donanımlar ve üçüncü taraf yazılım veya uygulamalar için güvenlik açıkları aradığı söylenemez.

PlayStation Hata Avı programının kapsamı şimdilik şu şekilde:

Sony, yaklaşık 6 aydır HackerOne aracılığıyla PlayStation Hata Avı programını çalıştırıyor ancak program güvenlik araştırma topluluğuna ilk kez açıldı. Beyaz şapkalı bir hacker kadar bilgi ve birikime sahipseniz ve cebinize ekstra para girmesini istiyorsanız, PlayStation 4'ü etkileyen kritik açıkları araştırmaya başlayabilirsiniz. Açılan programın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.