"Bu Fiyata AAA Oyun Geliştirmeye Devam Edilemez"

Eski Sony Worldwide Studios başkanı Shawn Layden, oyunseverlerin yakından takip ettikleri AAA oyunların maliyetlerine dikkat çekti. Düzenli olarak AAA oyun geliştirmenin sürdürülebilir olmadığını öne süren Layden, oyun geliştirme maliyeti 10 kat artarken fiyatların yıllardır sabit olduğunu belirtti.

AAA oyunlar, çarpıcı grafikleri ve keyif veren mekanikleri ve hikayeleriyle diğer oyunlara göre farkını net bir şekilde hissettiriyor. Ancak eski Sony Worldwide Studios başkanı Shawn Layden, AAA oyun geliştirip satma modelinin artık sürdürülebilir olmadığını belirterek ve geliştiricileri planlarını yeniden değerlendirmeye çağırdı.

AAA yapımlar, Naughty Dog'un yeni oyunu The Last of Us Part II gibi büyük geliştiriciler tarafından yüksek bütçeler ile geliştiriliyor. Naughty Dog'un ilk oyununu geliştirmesi üç buçuk yıl, devam oyununu geliştirmesi ise altı yıl sürdü. Geçtiğimiz yıl PlayStation Worldwide Studios'taki görevinden ayrılan Layden, bu tür uzun soluklu oyunlar geliştirmenin çok pahalı olduğunu düşünüyor.

'Oyun geliştiricileri artan maliyetlere karşı planlarını daha iyi değerlendirmeli'

Sony'nin The Last of Us oyunları için ayırdığı bütçeleri paylaşması pek olası değil, ancak uzunluklarına ve kalitelerine bakılırsa, bu oyunlara ne kadar çok harcama yapıldığını tahmin edebiliyoruz. Layden, bu modeli sürdürülebilir olarak görmüyor ve stüdyoların gelecekte ürün yapımı ile ilgili planlarını daha iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Layden, gamesindustry.biz'e yaptığı açıklamada, "Bu modelle ilgili sorun sürdürülebilir olmaması. Gelecek nesilde bu sayıları alıp ikiyle çarpıp büyüyebileceğinizi düşünmüyorum. Bence oyun sektörü arkasına yaslanmalı ve kendine 'Pekala, ne yapıyoruz? İzleyici beklentisi nedir? Hikayemizi anlatmanın en iyi yolu nedir?' sorularını sormalı." şeklinde konuştu.

The Last of Us'ın satış fiyatı ve maliyeti arasındaki uçurumdan örnek veren Layden, "Bu işe başladığımdan beri fiyatı 59,99 dolar, ancak oyunların maliyeti on kat arttı. Fiyat noktasında esneklik yoksa ve maliyet hattında büyük bir dalgalanma varsa, model daha zor hale gelir. Bence yeni nesil bu iki zorunluluğun çarpıştığını görecek." diye ekledi.

Eski PlayStation patronu son olarak, 5 yıl boyunca çalışıp 80 saatlik bir oyun yapmak yerine 3 yıl çalışıp 15 saatlik bir oyun yapmanın daha makul olacabileceğini öne sürdü.