PSVR İçin İki Yeni Patent Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni nesil konsolu PS5 için çıkacak PSVR konsoluna ait iki adet patent ortaya çıktı. Bu patentlerden biri, standart PSVR'ın küçük versiyonuyken diğeri daha çok bir güneş gözlüğünü andırıyor.

Sony'nin son günlerde oyuncuları fazlasıyla heyecanlandıran yeni oyun konsolu PS5 satışa sunuldu. Şu anda yeni konsolu adeta yok satan şirket, tüm odağını bu konsolları üretmeye adamış olsa da ilerleyen günlerde yeni konsol için çevre birimleri de çıkaracak. Bu çevre birimleri arasında belki de en çok merak edileni PSVR olacak. PS4 için çıkan ve oyuncuları oyunun içerisine alan PSVR gözlükleri için önümüzdeki dönemde yeni bir modelin çıkması bekleniyor.

Son olarak PlayStation 5 konsollarıyla birlikte satışa sunulacak yeni nesil PSVR gözlükleri için bir patent ortaya çıktı. Şu aralar tüm dünyada PS5'e gelen talebi karşılamakta zorlanan Sony, piyasada yeterli sayıda PS5 olduktan sonra ve stok sorunu ortadan kalktıktan sonra sanal gerçeklik gözlüğüne de önem verecekmiş gibi görünüyor.

Yeni PSVR, güneş gözlüğüne daha çok benzeyebilir

Let's Go Digital'da ortaya çıkan yeni nesil PSVR gözlükleri, Sony'nin VR başlığına yeni bir tasarım anlayışı getirecek gibi görünüyor. Patent, yeni VR gözlüğü için iki olası tasarımı bizlerle buluşturuyor. Bunların ilki, bugün piyasada bulunan PSVR'dan çok daha ince olsa da genel olarak benzer bir tasarımla geliyor. İkinci tasarım ise önceki modele göre çok daha ince ve görünüşüne baktığımızda bir sanal gerçeklik gözlüğünden ziyade güneş gözlüğünü andırıyor. "VR ve AR gözlükleri" seçeneği gibi karşımıza çıkan bu tasarımlar, PSVR'ın hantal yapısını da önemli ölçüde hafifletecek gibi görünüyor.

Sony, bununla birlikte yeni sanal gerçeklik gözlüklerinde yanlış takılıp takılmadığını tespit edecek bir sensör sistemi için bir patent başvurusunda bulundu.

Patent henüz doğrulanamadı

Öte yandan Sony'nin yeni PSVR gözlükleri için ortaya çıkan patentlerin doğrulanmadığını söyleyelim. Sony'den bu patentlerle ilgili bir açıklama gelmediğini göz önünde bulundurursak bu patent tasarımlarının sahte olma ihtimali de bir hayli yüksek. Bununla birlikte Sony, bir süredir PS5 için bir VR gözlüğü geleceğini ima ediyor. PS5'in güçlü donanımıyla PSVR teknolojisi birleştiğinde karşımıza çok derece etkileyici bir ürünün çıkması son derece olası.

Peki sizler yeni PSVR'dan neler bekliyorsunuz? Sizce PS5 için çıkacak sanal gerçeklik gözlükleri teknolojik anlamda ne gibi atılımlar yapacak? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.