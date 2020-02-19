Sony’nin Gelişmiş PSVR Kumanda Konseptini Gösteren Patent

Sony, oyun sektörünün geleceğinde önemli yer tutacağına inanılan VR ve AR konusunda çalışmalarına devam ediyor. Firmanın yeni bir patenti ortaya çıktı. Bu patentte yeni bir PSVR kumandası yer alıyor.

Oyun sektörü, teknoloji ile birlikte hızlı değişimler yaşıyor. Bu değişimler arasında en çok öne çıkanlar arasındaysa AR ve VR, yani artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik öne çıkıyor. Firmalar da haliyle bu teknolojilere yatırım yapıyor.

Sony de sanal gerçekliğe yatırım yapan firmalar arasında yer alıyor. Firmanın halihazırda PlayStation VR (PSVR) adlı bir teknolojisi bulunuyor. Ortaya çıkan yeni patentlerse bu teknolojinin yeni versiyonunun çok uzak olmadığını gösteriyor.

PSVR 2 mi geliyor?

Sony’nin yeni bir PSVR geliştirmesi, PlayStation 5’in ufukta görüldüğünü de göz önüne aldığımızda oldukça mümkün gözüküyor. Yakın zamanda onaylanan bir patentte de Sony’nin olası bir PSVR 2 için bazı fikirleri olduğu görülüyor. Yine de son ürün ile patentler arasında farklılıklar olabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Görsellerde de görebileceğiniz üzere bu kumanda, Valve’in Index adlı kontrol kumandasına oldukça benziyor. Bu kumanda aşağı yukarı PS Move ile benzer şekilde kullanılıyor ancak bileğe takılabiliyor. Böylece oyuncu kumandayı düşürmeden elinden bırakabiliyor.

Buna ek olarak kumandanın üzerinde çeşitli sensörler ve parmak izleme teknolojisi yer alıyor. Bu da çok daha isabetli girdiler elde edilmesini sağlıyor. Özellikle jestler ve nesne yakalama kontrolleri daha isabetli hale geliyor.

Sony’nin sanal gerçeklik hamlesi şaşırtıcı değil

Sony’nin bu tür bir cihaz geliştirmesi aslında hiç de şaşırtıcı değil. Yeni konsolla beraber firmanın daha gelişmiş bir PSVR kumandası getirmesi kimse için bir sürpriz olmayacaktır. PS Move çubukları her ne kadar iş görüyor olsa da bu cihazların rakip firmaların sanal gerçeklik kumandalarından geride oldukları biliniyor.

Patentler her zaman için gerçek ürünlere dönüşmeyebiliyor. Daha önce de bazı etkileyici patentlerin hiçbir zaman gerçek ürünler haline gelip raflarda yer almadığını biliyoruz. PSVR 2 gelecekse onunla beraber yeni başlıklar da gelecektir.

Sony’nin yeni patentleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir kumanda ile sanal gerçeklik oyunları oynamak ister miydiniz?