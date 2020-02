Aibo’nun yaratıcısı mutfaktan oyuncaklara kadar her alanda yapay zekayı kullanmak istiyor. Kameralara, mutfak sensörlerine, oyun karakterlerine kadar evin her köşesinde yapay zekanın kullanılması gerektiğini savunuyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Sony’nin tatlı robot köpeği Aibo satışa çıkmıştı. Türkiye satış fiyatıysa 17 bin TL olarak belirlenmişti. Fakat akıllı robot köpeği beklentiyi pek karşılamamış ve fiyatına göre ilkel kalmıştı. Aibo’nun tasarımcısı olan Hiroaki Kitano yapay zekanın her alanda kullanılması gerektiğini savundu ve Aibo’nun geliştirildiğini söyledi.

1997 yılından beri Sony’de araştırma bilimcisi olarak çalışan Kitano, Japonya’da düzenlenen ve robotlardan oluşan futbol turnuvasına katılmak için Aibo’nub geliştirilmiş halini getirdi. Katıldığı turnuvada robotuyla yarışmaya katılan Kitano izleyenleri şaşırtmayı başardı. Bunun nedeni robot köpek olan Aibo ilk çıktığı zaman ses ve nesneleri algılamasına rağmen işlevsel anlamda pek kullanışlı değildi. Fakat Kitona, şu an Aibo’yu geliştirdiklerini ve şimdi komutlara daha hızlı cevap verebildiğini belirtti.

Sony hâlâ akıllı robot Aibo’yu geliştirmeye devam ediyor

Yapılan açıklamaya göre Japonya devi Sony, akıllı robot Aibo’yu geliştirmek için sermaye ayırdı. Zaman içinde ilkine göre daha çok geliştiğini, komutları daha iyi algıladığını belirten Kitano Slikon Vadisinin devlerine göre hâlâ daha geride olduklarını belirtti.

Şirketin amacı Aibo’nun her alanda işlevli olması. Örneğin Aibo hem oyun karakteri olabilmeli hem de mutfak işlerinde kişiye yardımcı olmalı. Aynı zamanda Aibo’nun ofislerde de kullanılması için akıllı takviminin yapıldığı ve hatırlatıcısı olduğu söylenenler arasında yer alıyor.

Futbol turnuvasında büyük başarı gösterdi

Akıllı robot Aibo, turnuva sırasında birçok rakibini geride bıraktı. Yol izlerini takip eden ve sesli komutları takip edebilen Aibo her geçen gün daha da akıllı bir hale geliyor. Aibo’nun geliştiricileri, akıllı köpek robotunun her alanda kullanılması ve artık yapay zekanın her yerde var olması gerektiğini savundu. Tabii bu düşünce beraberinde bu robotların ne kadar akıllanacağı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Yeni güncellemesiyle birlikte yeniden raflara gelecek olan Aibo’nun ne zaman satışa çıkarılacağı konusunda bir bilgi yok. Henüz geliştirilme aşamasında olan Aibo, Sony’nin istediği gibi çok işlevli bir robot olursa fiyatı ne kadar olur merak konusu.