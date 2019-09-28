Snapdragon 865, Sony Mobil Yazılım Sunucusunda Görüntülendi

2020 model amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 865 yonga seti, Sony'e ait mobil yazılım sunucularında görüntülendi. Yaşanan bu gelişme ise yonga setinin yakında tanıtılacağı iddialarını doğruluyor.

Qualcomm’un ürettiği ve ilk defa geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılan Snapdragon 855, geride bıraktığımız yıl içinde pek çok amiral gemisi telefona güç verdi. Snapdragon 855 ve 855 Plus hala çok güçlü bir işlemci olmasına rağmen o günlerden bu yana Snapdragon’un bir sonraki amiral gemisi telefon çipi Snapdragon 865’in bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüleceği söyleniyordu.

Bugün ortaya çıkan bir habere göreyse Japon teknoloji üreticisi Sony, yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor ve bu akıllı telefonun piyasaya sürülmemiş Qualcomm Snapdragon 865 yonga setini kullanacağına dair göstergeler var. İddiaların kaynağı ise “SM8250” dosya adıyla Sony Mobile’ın ürün yazılımı dağıtım sunucusunda görüntülenen bir dosya. Bu dosya ise (SM8250) ise Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi Snapdragon 865 SoC olarak kabul ediliyor.

Snapdragon 865, iki farklı versiyon ile gelecek:

Beklentilere göre Snapdragon 865, iki farklı versiyonla gelecek. Bu modellerden biri 5G modemi entegre ederken, diğeri ise 5G modemi yonga düzeyinde entegre etmeyecek. Sony’nin yeni nesil Xperia amiral gemisinin 5G sürümüne sahip olup olmayacağı kesin değil. Ancak yine de cihazın hem 4G hem de 5G versiyonu ile gelebilme ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Qualcomm’un son yıllarda yaptığı tanıtım politikasını göz önüne alacak olursak Snapdragon 865 SoC’un, bu yılın sonuna kadar tanıtılacağını ve gelecek yılın ilk yarısında resmen hazır olacağını söylebiliriz. Eğer her şey plana göre giderse Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo, Jiajia, Nubia, Meizu ve diğer markalar, Snapdragon 865 SoC ile donatılmış akıllı telefonlar piyasaya sürülebilir.

Yukarıda belirttiğimiz markalardan hangilerinin bu çipi kullanacağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak Sony'nin bu çipi ilk kullanan marka olması pek de mümkün görünmüyor. Son olarak Snapdragon 865’in geçtiğimiz ay ortaya çıkan Geekbench skoruna da bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.