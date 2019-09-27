Yeni Surface Modelleri, 3 Farklı İşlemci Markasıyla Gelecek

Microsoft’un önümüzdeki hafta AMD, Intel ve Qualcomm’dan gelen işlemciler üzerine kurulacak iki adet yeni Surface tableti piyasaya süreceği iddia edildi. Cihazlardaki satışlar, 3 firma arasındaki rekabeti de gözler önüne serecek.

Fransız blog sayfası Frandroid, cuma günü Microsoft’un bir değil iki yeni Surface tabletini piyasaya süreceğini bildirdi. Beklenen iki tabletten ilki, Surface Pro 7 iken ikinci tablet, çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlanmış olan Surface 7 olacak. Frandroid’in raporundan önce ise PCWorld tarafından bildirilen habere göre Surface serisinin değiştirilmiş 8cx yongası dâhil olmak üzere yeni modeller üç işlemci üreticisinden de işlemcileri içerecek.

Frandroid, Surface Pro 7'nin geleneksel Surface tasarımına çok benzemeyeceğini ve tamamen modern bir görünüme kavuşacağını iddia etti. Neredeyse çerçevesiz bir tasarımla karşımıza çıkacak olan Surface Pro 7, USB-A portlarını bırakacak ve sonunda USB-C girişine sahip olacak. Surface Pro 7, muhtemelen yeni Qualcomm yongasını da kullanacak. Surface 7'nin ise Surface Go'nun yerine geçip geçmeyeceğiyse tam olarak belli değil.

AMD, Intel ve Qualcomm, bir seçenek olacak:

Microsoft ayrıca, LTE aracılığıyla her zaman açık bağlantı sağlama ihtiyacından da bahsetti. Qualcomm’un 8cx’i, yonganın hâlihazırda bazı akıllı telefonlarda bulunan LTE modem teknolojisi ile tamamlanan Snapdragon 855’in yeniden tasarlanmış bir sürümü olması özelliğiyle sağlıyor.

Her durumda Qualcomm, ARM tabanlı Snapdragon 8cx'i özellikle dizüstü bilgisayarlar için yarattı. Qualcomm, 8cx'in 2,8 GHz'de çalışacağını söyledi ancak bu, Microsoft için yeterli olmadı ki şirket, bu işlemciyi daha da hızlı çalışması için ayarladı. Yine de daha fazla güç ve performans isteyenler için şirket, Intel'in 10. nesil 10 nm Ice Lake işlemcilerini kullanacak. Microsoft'un dizüstü bilgisayar sürümlerini AMD Ryzen işlemcilerle sunabilme olasılığı da söz konusu.

Frandroid’in raporuna göre Surface Laptop, çift Thunderbolt 3 USB-C portu içerecek ve klavyenin üst kısmındaki Alcantara kılıfı da isteğe bağlı olacak. Tüm bu iddiaların doğru olup olmayacağını şirketin 2 Ekim’de yapacağı etkinlikte göreceğiz.