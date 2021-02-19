PlayStation 5 Digital Edition 8.000 TL'den Karaborsaya Düştü

Orijinal fiyatı 5.999 TL olan PlayStation 5 Digital Edition, 8.000 TL'leri aşan fiyatlarla karaborsaya düştü. İkinci parti dijital sürüm gelene kadar bir PS5 satın almak isteyenler, yüzde 30'a varan zamlı fiyat ile almak durumunda kalıyorlar.

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğu duyuruda yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için bir adet standart, bir adet de disk sürücüsü bulunmayan “Digital Edition” versiyon tanıtmıştı. Standart PlayStation 5 sürümü, geçtiğimiz kasım ayında Türkiye’deki oyunseverlerle zaten buluşmuştu ancak Digital Edition’ın Türkiye’de satışa çıkması şubat ayını buldu.

Sony tarafından yapılan açıklamalarda PlayStation 5 Digital Edition'ın Türkiye için tavsiye edilen satış fiyatı 5.999 TL olarak duyurulmuştu. Şayet Türkiye’de satışa sunulan ilk parti Digital Edition’ların gerçekten de bu fiyatlardan oyunseverlerle buluştuğunu gördük. Ancak stokların tükenmesiyle birlikte karaborsa ürünler kendini göstermeye başladı.

Karaborsa avcıları, PlayStation 5'in dijital sürümü yüzde 30'un üzerinde zamla satışa sunuyor

An itibarıyla Türkiye’nin pek çok çevrimiçi alışveriş sitesinde PlayStation 5 Digital Edition’ın karaborsada satışa sunulduğunu görmek mümkün. Orijinal fiyatı 5.999 TL olan PlayStation 5’in kara borsadaki fiyatı ise 8.000 TL’leri aşıyor. Ürünlerin bu fiyat etiketi ile alıcı bulup bulamadığı ise tam bir muamma.

PlayStation 5’in disk sürücüsü bulunan standart sürümü kasım ayında satışa sunulduğunda 8.299 TL fiyat etiketine sahipti. 2021 itibarıyla konsollar için alınan ÖTV’nin indirime uğraması, bir sonraki parti PlayStation 5’lerin daha uygun fiyatlı olabileceği düşüncesini doğurmuştu ki Vatan Bilgisayar’da listelenen 7.499 TL’lik fiyat, bu beklentilerin haksız olmadığının en büyük göstergesi. Disk sürücülü sürümün 7.499 TL’ye düşeceği bir ortamda dijital sürüm için 8.000 TL gibi bir ücret ödemek ne kadar mantıklı, o da tüketicilerin kendi yorumu.