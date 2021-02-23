Sony Entertainment başkanı Hideaki Nishino, bugün paylaştığı blog yazısında PS5 için üretilecek sanal gerçeklik sistemini duyurdu. Nishino, sistemin her anlamda kaliteyi artıracağına işaret etse de yeni sistemi bekleyenlere kötü bir haber de verdi.

Sanal gerçeklik sistemiyle oyuncuların beğenisini toplayan Sony, bugün bir sonraki nesil sisteminin duyurusunu yaptı. PlayStation 5 oyun konsolu için piyasaya sürülecek yeni sanal gerçeklik sistemi hakkında ilk detaylar da bu açıklamayla birlikte paylaşıldı. Yeni sistemin nasıl gözükeceğiyse paylaşılmadı.

Sony Entertainment başkanı Hideaki Nishino, PlayStation Blog üzerinde paylaştığı yazıda yeni sistemin "performans ve etkileşim anlamında büyük sıçrama" sunacağını belirtti. Nishino, sistemin daha iyi bir mevcudiyet hissi de yaşatacağını ifade etti.

Yeni sanal gerçeklik sistemi, görsel kaliteyi üst düzeye taşıyacak:

Açıklamaya göre PlayStation 5 için çıkarılacak PlayStation VR sistemi, beraberinde DualSense kontrolcüsünden ilham alınan yeni bir kontrolcüyü de getirecek. Bu kontrolcü, DualSense'in başlıca özelliklerini barındıracak ve ergonomiye odaklanacak. Kontrolcünün DualSense'in hangi özelliklerini taşıyacağıysa henüz net olarak açıklanmadı. Nishino, yazıda şu ifadelerle ne beklememiz gerektiğine dair ufak bir ışık da tuttu:

"PlayStation 4 için PS VR'ı çıkarttığımızdan beri öğrendiklerimizi çözünürlükten görüş açısına ve girdiye kadar yeni nesil VR sistemi geliştirmek için ele alıyoruz. Sistem, PlayStation 5'e kurulumu kolaylaştırmak için tek kabloyla bağlanacak ve kullanım kolaylığını artıracak. Bunun yanı sıra yüksek kaliteli görsel deneyimin önünü açacak."

Bekleyenlerine üzücü bir haberimiz de var:

Hideaki Nishino, yeni sistem hakkında şimdiden heyecan aşılamış olsa da bu heyecanı söndürecek bir onaylama da yaptı. Sony Entertainment başkanı, yeni sanal gerçeklik sisteminin 2021 yılı içinde çıkmayacağını söyledi. Ancak geliştiricilerin şu anda ilk donanım üzerinde çalıştıklarının da haberini verdi.