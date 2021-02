Sony, Gran Turismo 7'nin 2022'ye Ertelendiğini Doğruladı

Koronavirüs salgını oyun piyasasını vurmaya devam ediyor. Yarış tutkunlarının hayranı olduğu Gran Turismo 7, 2022’ye ertelendi.

Sony Interactive Entertainment’ın CEO’su Jim Ryan, Gran Turismo hayranlarını yasa boğdu. Dünyanın en popüler ve gerçekçi araba yarışı oyunlarından biri olan Gran Turismo, dünyada kocaman bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. 2021 yılı içinde çıkması beklenen Gran Turismo 7’nin ertelendiğinin duyurulması oyun severleri oldukça üzdü.

Gelmiş geçmiş en çok satan araba yarışı oyunları içinde yer alan Gran Turismo’nun ertelenme nedeni tamamen Covid-19 pandemisi. GT7’nin üretim, pazarlama, dağıtım ve satış aşamalarının Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşemeyeceği belirtildi. Birçok Playstation severin 2021 yılında çılgın gibi çıkmasını beklediği oyunun çıkmayacak olmasıysa tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı.

Son birkaç ayda üretim yavaşladı

Jim Ryan aynı zamanda; “Devam eden salgınla beraber oyun üretiminin bazı kritik yönlerinde son birkaç ayda yavaşlamalar başladı” dedi. Bu açıklama hemen akıllara Sony tarafında Covid-19 salgınıyla alakalı bir problem mi yaşanıyor sorusunu getirebilir. Sony, içinde yayılmış bir salgın haberi ya da söylentisi bulunmuyor ama Ryan’ın açıklamaları spekülasyonlara oldukça açık.

Ryan, şu an için ”Returnal , Ratchet & Clank: Rift Apart ve Horizon Forbidden West için sorun çıkmayacak gibi görünüyor” demesine rağmen herhangi bir mecburiyet halinde bu oyunlarında ertelenme ihtimalinin olduğunu belirtti. Deathloop, Ghostwire: Tokyo and Kena: Bridge of Spirits gibi oyunların Playstation 5 için 2021 içinde çıkması kesin ama PS5 ortamında yayınlanacak diğer oyunların gelecekleri karanlık.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.