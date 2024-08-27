En son mayıs ayında bir State of Play etkinliği gerçekleştiren Sony, bir sonraki etkinliği önümüzdeki ay gerçekleştirebilir.

Sony'nin bir sonraki State of Play etkinliğinin önümüzdeki ay gerçekleştirileceği açıklandı. Daha önce de Sony'nin projeleri hakkında isabetli sızıntılar paylaşan Jeff Grubb'un yaptığı açıklamaya göre etkinlik gelecek ay gerçekleştirilecek ve yeni oyunlar da bu etkinlikte tanıtılacak. Son State of Play etkinliği geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilmişti.

Mayıs ayındaki etkinlikte toplamda 14 farklı PS5 ve PS VR2 oyununun tanıtımı gerçekleştirilmişti. Bu oyunlar arasında Astro Bot da yer alıyordu. Önümüzdeki ay yapılacak olan etkinlikte ise büyük oyunların duyurulması pek beklenmiyor.

PlayStation 5 Pro'yu görebiliriz

PlayStation 5 Pro, son birkaç aydır çeşitli söylentilere ve sızıntılara konu oldu. Bazı haberler, konsolun özellikleri hakkında ayrıntılar da sunuyordu. Sony, PS5 Pro için planlarını henüz doğrulamamış olsa da endüstrinin içindeki isimlere göre konsol satışa çıkmaya neredeyse hazır.

Önceki sızıntılara göre, PS5 Pro, geliştirilmiş sistem belleği, CPU saat hızı ve daha hızlı bir GPU ile gelecek. PS5 Pro ile ilgili sızıntılar, Sony'nin oyun geliştiricilerden PS5 Pro oyunlarında ışın izleme özelliklerine odaklanmalarını istediğini ortaya koymuştu. Ayrıca, PS5 Pro'nun GPU işleme hızının standart PlayStation 5'ten yaklaşık yüzde 45 daha hızlı olacağı belirtiliyordu.