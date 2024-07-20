PlayStation 5 Pro'nun Ne Zaman Çıkış Yapacağı Ortaya Çıktı

Video oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, PlayStation 5 Pro'nun ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı. Konsol, 2025 yılına ertelenmeyecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni konsolu PlayStation 5 Pro, en çok da çıkış tarihi ile gündem konusu. Bazı kaynaklar, yeni konsolun bu yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini söylüyorlar. Bazı kaynaklara göre ise PlayStation 5 Pro, gelecek yıla kalmış durumda.

Video oyun dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Tom Henderson, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yapılan açıklamaya göre Sony, PlayStation 5 Pro için geri sayıma başlamış gibi görünüyor. En azından geliştiricilere geçilen bildirim, durumun böyle olduğunu gözler önüne seriyor.

PlayStation 5 Pro uyumlu oyunlar, onay süreci için 30 Temmuz'a kadar Sony'ye gönderilecek

Tom Henderson tarafından yapılan açıklamaya göre geliştiriciler, PlayStation 5 Pro onayını almak için oyun ve diğer yazılımlarını 30 Temmuz tarihine kadar Sony'ye gönderecekler. Oldukça yakın olan bu tarih, Sony'nin PlayStation 5 Pro'yu yılın ikinci yarısında piyasaya sürebileceğini gözler önüne seriyor.

Sony, PlayStation 5 Pro ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca merakla beklenen konsolun çıkış tarihi için de kesin bir şey söylemek mümkün değil.