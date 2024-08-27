Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Playstation 5 Slim’den ses sistemine birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 27.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Yüksek hızlı SSD'si, dokunsal geri bildirimi, uyarlanabilir tetik ve 3D ses desteğiyle dikkat çeken Playstation 5 Slim, 4K özellikli ekranlar için 120 Hz çıkış desteğine ve uyumlu oyunlarda 120 fps'e kadar olanak sağlıyor. Ayrıca konsolun dahili mikrofonuyla sohbet başlatabilirken oyununuza odaklanmak istediğinizde sessize alma tuşuyla mikrofonunuzu kapatabiliyorsunuz.

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Film ve müzik deneyiminizi üst seviyeye taşıyacak bu 5.1 hoparlör sistemi, THX Sertifikalı Surround ses için Maksimum 1000 Watt’lık RMS güce sahip. Ayrıca hoparlör, Dolby Digital ve DTS kodlu ses dosyalarını çözecek şekilde tasarlanmış.

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12. Nesil Intel® Core™ işlemciden güç alan bu 15.6 inç bilgisayar, 15 dakikalık şarjla 2 saate varan kullanım sağlıyor. Cihaz 8 GB RAM’e ve 512 GB disk kapasitesine sahip. Son olarak önceki nesilden %10 daha ince olan IdeaPad Slim, 1.65 Kg ağırlığı ile kolayca taşınabilir.

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Flatiron Binası, Chrysler Binası, Empire State Binası, One World Trade Center ve Özgürlük Heykeli'ni bir araya getiren bu LEGO setinde 598 parça bulunuyor. Ürünün tamamlanmış hali ise 26 cm yükseklik ve 25 cm genişliğe sahip.

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29 saat pil ömrü ve 20 metreye kadar kesintisiz bağlantı sağlayabilen G733, Yaklaşık 16,8 milyon renge sahip gelişmiş aydınlatma ile donatılmış. Ayrıca kulaklığın yeni nesil DTS Headphone:X 2.0 surround sesi sayesinde sesiniz kristal netliğinde iletilebiliyor.

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12 MP selfie kamerası, 200 MP geniş açılı kamerası ve 12 MP ultra geniş açılı kamerası S23 Ultra’nın ön plana çıkan özelliklerinden. Ayrıca 256 GB hafıza ve 8 GB RAM’e sahip bu telefonun Dynamic AMOLED 2X özelliği, ister düşük parlaklıkta ister tam parlaklıkta, ekranda net ve renkli ayrıntılar sunuyor. Son olarak üründe yerleşik bulunan bir S PEN olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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1000 DPI’da imleç kontrolüne sahip M705, pil değiştirmek zorunda kalmadan 3 yıla kadar aralıksız kullanımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte sabit Unifying USB alıcı sayesinde 10 metreye kadar kesintisiz kullanım sağlayabilirsiniz.

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