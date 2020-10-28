Sony'nin Telefon Satışları 5 Yıl Sonra İlk Kez Düşmedi

Sony, 30 Eylül'de sona eren son çeyrek için satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, Sony'nin Xperia telefon satışlarındaki düşüş miktarını 5. yılda durdurduğunu gösteriyor. Ayrıca Sony, bir önceki yılın aynı dönemine göre de 13 milyon dolar daha fazla para kazandı.

Bir dönemlerin en popüler telefon üreticilerinden bir tanesi olan Sony, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte sektöre tutunamadı. Şirket, Samsung ve Apple başta olmak üzere diğer teknoloji üreticileriyle rekabet edemeyince bu sektördeki popülaritesini yitirdi. Ancak son veriler, Sony'nin şeytanın bacağını kırmış olabileceğini düşündürüyor.

Sony, son 5 yılda açıkladığı her satış verilerinde, istikrarlı bir düşüş yaşamıştı. Hatta ilginç bir şekilde Sony'nin Xperia telefonların satış rakamlarındaki düşüşler de her yıl aynı seviyelerde karşımıza çıkıyordu. Ancak eylül ayı itibarıyla sona eren çeyrek dönem için yeni veriler açıklayan Sony, bu düşüşü uzunca bir süre sonra ilk kez durdurmuş gibi görünüyor.

Sony Xperia telefon satışları, son çeyrekte 600 bin adetle sabit kaldı

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre, şirket son çeyrekte 600 bin adet akıllı telefon sattı. Bu satış miktarı Samsung ya da Apple gibi şirketlerle kıyaslanamayacak olsa da Sony için bir başarı. Çünkü şirket, akıllı telefon satışlarını uzunca bir süre sonra ilk kez sabit tutabildi. Her ne kadar artış olmasa da bu kez yaşanmayan düşüş, Sony'nin en dibi görmüş olabileceğini düşündürüyor.

Bu arada Sony, geçtiğimiz çeyrek için iyi de para kazandı. Şirketin açıklamalarına göre Xperia telefonlar, Sony'nin kasasına 759,46 milyon dolar soktu. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ise bu rakam, 746,04 milyon dolar olarak belirlenmişti. Açıklanan rakamlar, Sony'nin talihinin dönmüş olabileceğini gösteriyor.