Sony Ericsson Xperia Play 2'nin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Fiziksel kontrol tuşları ile üst düzey bir mobil oyun deneyimi sunmayı vadeden ancak hiçbir zaman tanıtılmayan Sony Ericsson Xperia Play 2'nin prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı.

‘Oyuncu telefonu’ dendiğinde çoğumuzun aklına Razer Phone, Xiaomi Black Shark ya da Asus ROG Phone gelebilir. Ancak Japon teknoloji devi Sony ile İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson’un orta telefon markası olan Sony Ericsson, yukarıda saymış olduğumuz modellerden çok daha önce bir oyuncu telefonu piyasaya sürmüştü.

Mart 2011’de tüketicilerin beğenisine sunulan Sony Ericsson Xperia Play, günümüz akıllı telefonlarına kıyasla son derece küçük (4 inç) bir ekrana sahip olmasına karşın kızaklı yapısı sayesinde sunmuş olduğu fiziksel kontrol düğmeleri ve tetik tuşları ile deneyim açısından bugünün oyuncu telefonlarıyla dahi yarışabilecek kapasitedeydi.

Sony Ericsson Xperia Play tasarımı

Sony, ilerleyen süreçte Ericsson’u alarak akıllı telefon sektöründe yeni bir yapılanmaya gitti ve Sony Ericsson Xperia Play’in devam telefonu hiçbir zaman piyasaya çıkmadı. Ancak Reddit’te ortaya çıkan fotoğraflar, Sony Ericsson’un aslında bir Xperia Play 2 modeli üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Sony Ericsson Xperia Play 2 prototipi

Orijinal Xperia Play ile karşılaştırıldığında çok daha modern bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğimiz Xperia Play 2, yine mobil oyun deneyimini üst seviyeye taşıyan fiziksel kontrol tuşlarına ve tetik tuşlarına sahip. Ancak önemli bir farklılık olarak ikinci modelin bariz bir şekilde daha büyük bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz.

Şu an için Reddit’te paylaşılan fotoğrafların gerçekten de Sony Ericsson Xperia Play 2’nin prototipine ait olup olmadığı doğrulanmamış durumda. Her ne olursa olsun Xperia Play, günümüzden 9 yıl önce akıllı telefondan PlayStation oyunlarına erişim sağlayarak büyük bir iş yapmıştı ve yeni bir Xperia Play modeli bugün dahi piyasaya çıksa mobil oyuncuların dikkatini çekebilir.