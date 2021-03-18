Sony, PlayStation 5'in sanal gerçeklik ekipmanlarının en önemli parçası olacak kontrolcüyü duyurdu. DualSense'in sahip olduğu neredeyse tüm özellikleri bünyesinde barındıran kontrolcü, tasarımıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yaklaşık 1 ay önce PlayStation 5 için tasarlanan sanal gerçeklik ekipmanlarından bahseden Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün yaptığı açıklamalarla yeni nesil konsollarında kullanılacak olan kontrolcüyü duyurdu. Tasarım açısından fazlasıyla dikkat çekici detaylara sahip olan kontrolcü, sahip olduğu işlevselliklerle de PlayStation 5 sahiplerini tatmin edecek gibi görünüyor.

PlayStation 5'te yaşanacak sanal gerçeklik deneyiminin en kritik ögelerinden bir tanesi olacak olan kontrolcü, oyuncuların eline rahatlıkla oturacak ve kullanırken de yormayacak bir tasarıma sahip. Kollardan geçirilen ve rakiplerine göre daha kalıplı görünen kontrolcü, Sony'ye göre VR oyunların oynanış şeklini ve sunduğu hazzı değiştirecek ikonik bir tasarıma sahip.

PlayStation 5 için üretilecek sanal gerçeklik kontrolcüsü, işte böyle görünecek

PlayStation 5 ile piyasaya sürülen DualSense isimli oyun kolunun en dikkat çekici özelliği, dokunsal geri bildirim özelliğine sahip oluşuydu. Bu özellik, Sony'nin bugün duyurduğu kontrolcüde de yer alıyor. Böylelikle oyuncular, oyun oynadıkları sırada içinde bulundukları ortamın koşullarını, ellerindeki kontrolcüde net bir şekilde hissedebilecekler. Sony, her oyuncunun dokunsal geri bildirim özelliğinin neler sunduğunu fark edeceğini söylüyor.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre VR kontrolcünün tuşları, oyun koşullarına göre uyarlanabilir olacak. Bu bağlamda oyuncular, kontrolcünün farklı koşullarda farklı sertliğe sahip olduğunu parmaklarıyla hissedebilecekler. Ayrıca bu kontrolcü başparmak, işaret parmağı ve orta parmağı bir tuşa basmadan da algılayabilecek. Sony'ye göre bu algılama, oyuncuların daha doğal hareketler yapabilmelerini sağlayacak.

PlayStation 5'in özel sanal gerçeklik kontrolcüsünün başka bir özelliği de sürekli izlenebilir oluşu. Bu kontrolcü ile piyasaya sürülecek sanal gerçeklik başlığı, kontrolcünün her hareketini en hassas şekilde izleyebilecek. Bu sayede de oyuncular için mümkün olan en iyi deneyim sunulmuş olacak. Ayrıca Sony, her iki kontrolcü için özel bir "tutuş" butonu atamış durumda. Bu buton, özellikle de hayatta kalma türü oyunlarda kritik önem arz eşya toplanması sırasında kullanılacak. Bir oyuncu, tutuş butonuna basarak yerde olan bir eşyayı tutabilecek ya da envanterine ekleyebilecek.

Sony, PlayStation'ın VR kontrolcüsü ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş olsa da en önemli hususlara değinmedi. Bu hususlar, fiyat ve çıkış tarihiydi. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda, sanal gerçeklik ekipmanlarının 2021 yılı içinde çıkmayacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaya göre ürünün fiyatının da 2021'in sonlarında duyurulabileceğini söyleyebiliriz.