Sony İki Yeni Müzik Çalar Tanıttı: İşte Fiyat ve Özellikleri

Sony, iki yeni müzik çalar (walkman) modeliyle karşımıza çıktı. WM1ZM2 ve WM1AM2 isimlerine sahip walkmanler, Android 11 işletim sistemine sahipler ve 40 saat civarı kullanım imkanı sunuyorlar. Yeni modellerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, walkman hayranlarının ilgisini çekecek bir gelişmeye imza attı. Düzenlediği bir etkinlikte WM1ZM2 ve WM1AM2 isimli iki walkman modeli duyuran şirket, bu ürünler önümüzdeki aylarda piyasaya süreceğini açıkladı. Ancak Sony'nin yeni walkmanleri, pek çoğumuz için ulaşılabilir olmayacak.

WM1ZM2 isimli model, özel bir kaplamaya sahip. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu walkman, daha çok enstrüman üretiminde kullanılan altın kaplamalı oksijensiz bakırdan imal edildi. Zaten bu bilgi bile walkmanin yüksek fiyatlı olacağını açıkça ilan ediyor. Hem bu walkmanin hem de WM1AM2'nin 5 inçlik ekranı ise 1.280x720 piksel çözünürlük sunuyor. Her iki ürün de Android 11'in özelleştirilmiş bir sürümünü kullanıyor ve tüm müzik akış servisleri destekleniyor.

Karşınızda Sony'nin 2022 model walkmanleri

Sony'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre WM1AM2'de ise özel bir alüminyum alaşım çerçeve yer alıyor. Bu tesadüfi bir seçim değil. Sony mühendisleri, elektriksel gürültüyü engelleyebilmek adına böyle bir seçim yapmışlar. Şirket, her iki modelde de canlı performans kıvamında ses kalitesine ulaşılacağını ifade ediyor. Walkmanlerin kullanım sürelerinin ise 40 saat civarında olacağı ifade ediliyor. Bu sürenin fena olmadığını söyleyebiliriz.

Sony, söz konusu etkinlikte küresel fiyat açıklamasında bulunmadı. Ancak alüminyum çerçeveye sahip olan model WM1AM2'nin fiyatının 1.300 dolar civarında olacağı açıklandı. Haliyle diğer modelin fiyatının çok daha yüksek olacağı tahmininde bulunabiliriz. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de belli değil.