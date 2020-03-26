Walkman’e Rakip Olup iPhone’a Dönüşen Cihaz: iPod’un Tarihi

Müzik dinlemenin yeni yolu olarak piyasaya çıktı. Daha sonra eklenen devrim niteliğindeki özelliklerle günümüz akıllı telefonlarına ilham oldu. iPod cihazların dünden bugüne gelişimini sizin için inceledik.

Eskiden kalın kalem pillerle çalışan Walkman’lerde kasetler ve CD'lerle müzik dinliyorduk. Sonra müzik dijitalleşti ve MP3 formatında dinlemeye başladık. MP3 formatında müzik dinlemek için piyasaya çıkan müzik çalarlar arasında en öne çıkan, Apple tarafından üretilen iPod oldu. Bir zamanların lüks müzik dinleme aracı Walkman'lerin rakibi olarak karşımıza çıktı. Yine büyük bir lükstü, ancak müzik alışkanlıklarımızı değiştirdi.

Piyasaya ilk çıktığı zamanlar yalnızca müzik dinlemek için kullanılan iPod, zamanla müzik tüketm kültürünü değiştirdi. Kaset ve CD'lerin rafa kaldırılıp, müzik verilerinin hayatımıza girdiği çağı başlattı. Bir aşamadan sonra akıllı telefonlara doğru evrim geçirdi, bir başka Apple cihazı iPhone ile kardeş oldu. Gelin teknoloji tarihinin en başarılı ürünlerinden birisi olan iPod'a yakından bakalım.

Bugüne kadar gördüğümüz tüm iPod modelleri:

Classic (2001 - 2007)

Mini (2004 - 2005)

Nano (2005 - 2012)

Shuffle (2005 - 2010)

Touch (2007 - 2019)

iPod Classic

1. nesil iPod Classic modeli ilk kez piyasaya 2001 yılında çıktı. Çıktığı dönem insanlar hala Nokia’nın tuşlu telefonlarını kullanıyorlardı. Böyle bir dönemde 5 GB hafızası ve farklı tasarımıyla göz doldurdu iPod Classic. 2007 yılına kadar toplamda 6 farklı Classic nesil modeli piyasaya sundu Apple. Renkli ekranı ve kısmen dokunmatik ön yüzeyi, 160 GB hafızası ve dahili bataryasıyla 6. nesil Classic modeli kullanıcıların favorisi haline gelmişti..

Tüm iPod Classic nesilleri:

Classic 1. Nesil (2001)

Classic 2. Nesil (2002)

Classic 3. Nesil (2003)

Classic 4. Nesil (2004)

Classic 5. Nesil (2005)

Classic 6. Nesil (2007)

iPod Mini

iPod Classic modelleri oldukça sevilse de Apple, o dönemin ortalama bir telefonu boyutunda olan Classic modelini geliştirerek iPod Mini modelini 2004 yılında piyasaya sundu. iPod Mini oldukça küçük bir cihazdı ve küçük bir ekrana sahipti. Apple, bu model ile yalnızca müzik dinlemek isteyen kullanıcılara hitap ediyordu. Mini 1. nesil beş farklı renkte piyasaya sunuldu. Apple bu sayede kullanıcıların cihaz ile kendi tarzlarını yakalamalarını ve ayrılmaz bir bütün olarak hissetmelerini hedeflemişti.

Tüm iPod Mini nesilleri:

Mini 1. Nesil (2004)

Mini 2. Nesil (2005)

iPod Nano

iPod Classic ve Mini modellerinin özelliklerini tek bir cihazda birleştirmek isteyen Apple, 2005 yılında 1. nesil iPod Nano modelini piyasaya sundu. İlk iki nesil hoş bir tasarıma sahipti, fotoğraf görüntüleyebiliyordu fakat yeterli değildi. Apple, 3. nesil Nano ile devrim niteliğinde bir adıma imza attı ve iPod cihazlarda video izleme özelliğini kullanıcılara sundu. 7. nesil Nano modelinde ise çoklu dokunmatik ekran ve bluetooth özellikleri ile iPod, yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Tüm iPod Nano nesilleri:

Nano 1. Nesil (2005)

Nano 2. Nesil (2006)

Nano 3. Nesil (2007)

Nano 4. Nesil (2008)

Nano 5. Nesil (2009)

Nano 6. Nesil (2010)

Nano 7. Nesil (2012)

iPod Shuffle

iPod ile video izleme ve dokunmatik ekran gibi özellikleri Nano modeliyle kullanıcıya sunan Apple, yalnızca müzik dinlemek isteyen ve kendi oluşturduğu playlistlere güvenen kullanıcılar için ekransız olan iPod Shuffle modelini piyasaya sundu. 2005 yılında çıkan 1. nesil Shuffle modeli aynı zamanda USB bellek olarak kullanılabiliyordu. 2. ve 4 . nesil modeller en sevilen modeller oldu. Bunun nedeni sağlam alüminyum kasalara sahip olmaları ve farklı renk seçenekleri ile kullanıcılara sunulmalarıydı.

Tüm iPod Shuffle nesilleri:

Shuffle 1. Nesil (2005)

Shuffle 2. Nesil (2006)

Shuffle 3. Nesil (2009)

Shuffle 4. Nesil (2010)

iPod Touch

Apple, 2007 yılında cep telefonu dünyasında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteren bir adım atarak ilk iPhone modelini tanıttı. Aynı yıl müzik çalar dünyası da iPod Touch modeliyle birlikte değişti. Müzik dinleme, video izleme gibi özelliklerle artık yetinmeyen Apple, Touch 1. nesil modelinde Wi-Fi bağlantısı, Safari internet tarayıcısı, Youtube uygulaması ve iTunes Store gibi pek çok yeniliği kullanıcılara sundu.

iPod Touch her yeni nesil modelde, iPhone telefonlarla beraber gelişti. 4. nesil Touch modeli HD video çekebiliyor ve kullanıcılarına FaceTime ile görüntülü konuşma imkanı sunuyordu. 2019 yılında, son çıkan 7. nesil Touch güçlü bir işlemciye, yüksek kalitede kameraya ve 256 GB hafızaya sahipti. Apple, iPod’un yalnızca bir müzik çalar olmadığını Touch modelleriyle herkese göstermiş oldu.

Tüm iPod Touch nesilleri:

Touch 1. Nesil (2007)

Touch 2. Nesil (2008)

Touch 3. Nesil (2009)

Touch 4. Nesil (2010)

Touch 5. Nesil (2012)

Touch 6. Nesil (2015)

Touch 7. Nesil (2019)

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Teknolojide farklı adımlar atmaktan çekinmeyen Apple’ın en etkili cihazlarından biri olan iPod, eski popülerliğini sürdürmüyor. Fakat unutmamak gerekiyor, her yeni model ile piyasaya sunulan o dönemin farklı ve yeni özellikleri, bugün hala kullandığımız hatta vazgeçilmezimiz olan özelliklerin ilklerini temsil ediyorlar. Akıllı telefonlarla artık her türlü işlemi gerçekleştirebiliyoruz ama yine de bir iPod cihaza sahip olmak isteyenler varsa, Touch 7. nesil modelini Apple Store mağazalarında bulabilirler.