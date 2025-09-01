Sony ve Microsoft arasındaki konsol rekabeti farklı bir boyuta taşındı. PlayStation’ın X hesabında Xbox’ın efsane oyunu Gears of War: Reloaded, Xbox’ın hesabında ise PlayStation’ın popüler yapımı Helldivers 2 yer aldı. Bu durum, iki devin artık rekabet yerine iş birliğine odaklandığını gösteriyor.

Sony ve Microsoft, yıllardır süren konsol savaşlarını geride bırakıyor olabilir. İki şirketin sosyal medyada birbirlerinin oyunlarını öne çıkarması, oyuncuların konsol seçiminden bağımsız şekilde oyun deneyimine odaklanmasını teşvik eden yeni bir stratejiyi işaret ediyor.

PlayStation sayfasında Gears of War, Xbox sayfasında ise Helldivers 2 posterleri yer alıyor. Bu değişim, şirketlerin artık “kendi konsolumuzda kalsın” anlayışını geride bırakıp, oyunlarını hangi platform olursa olsun satmayı tercih ettiklerini gösteriyor. Helldivers 2’nin Xbox’a çıkışı sonrası 600 binin üzerinde satış elde etmesi de bu stratejinin başarısını kanıtlıyor.

Artık Sony ve Microsoft için donanım yarışından çok içerik odaklı strateji ön plana çıkıyor. Oyuncular, sevdikleri oyunlara erişebildikleri sürece hangi konsolu kullandıklarının daha az önemli hale geldiğini görüyor. Bu da konsol savaşlarının tarih olduğu görüşünü güçlendiriyor.