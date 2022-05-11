Sony Xperia 10 IV Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Bugün yeni amiral gemisi Xperia 1 Mark IV'ü tanıtan Sony, bununla birlikte yeni uygun fiyatlı telefonu Xperia 10 IV'ü de tanıttı. Telefon, iPhone SE klasmanında fiyata sahip olsa da aynı fiyattaki rakiplerine göre hayal kırıklığı yaratan donanıma yer veriyor.

Bugün akıllı telefon dünyasında bir ilke imza atan yeni amiral gemisi Xperia 1 Mark VI’ü tanıtan Sony, yalnızca Xperia 1 ailesinin yeni üyesiyle sınırlı kalmadı. Şirket, amiral gemisi telefonuyla birlikte Xperia 10 serisinin yeni üyesi Xperia 10 IV’ü de tanıttı. Sony Xperia 10 IV, şirketin uygun fiyatlı akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek.

Günümüz orta-üst segment telefonlarıyla mücadele etmesi hedeflenen yeni Sony Xperia 10 IV, donanımı ve kamera bölümünde hafif tartışma yaratabilecek özelliklere ev sahipliği yapıyor. Telefonun fiyatı, telefonun 2022 model iPhone SE ve Samsung Galaxy A73 gibi modellerle karşı karşıya geleceğini gösteriyor. Peki Sony, bu telefonlara kıyasla yeni telefonunda neler sunuyor?

Karşınızda yeni Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV, 6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekranla geliyor. 60 Hz tazeleme hızına sahip olan ekranın altındaysa Qualcomm’un Snapdragon 695 yonga seti yer alıyor. Bu noktada işlemcinin telefonun fiyatına göre düşük kaldığını belirtmeden geçmeyelim.

Sony’nin amiral gemilerinde en başarılı olduğu yer olan kameralara geldiğimizdeyse arka kısımda bizleri üçlü kamera kurulumu karşılıyor. 12 MP’lik ana kameranın yer aldığı bu kurulum, öne çıkan bir özellik taşımıyor. Kurulumda ana kameranın yanı sıra 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera ve 8 MP’lik telefoto lensi yer alıyor.

Sony Xperia 10 IV özellikleri:

Ekran: 6 inç, Full HD+ çözünürlük, 60 Hz tazeleme hızı

6 inç, Full HD+ çözünürlük, 60 Hz tazeleme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 6 GB LPDDR4X

6 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto lens

12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh, 30 W hızlı şarj destekli

5.000 mAh, 30 W hızlı şarj destekli Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1

5G, Bluetooth 5.1 İşletim Sistemi: Android 12

Sony Xperia 10 IV fiyatı:

Yeni Sony Xperia 10 IV, 499 euroluk (8.000 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.