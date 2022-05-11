Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye Fiyatı Açıklandı!

Xiaomi Türkiye, yeni amiral gemisi serisi Mi 12'nin Türkiye'deki lansmanını gerçekleştirdi ve cihazların Türkiye fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar, Xiaomi'yi pahalılıkta Apple ve Samsung'un üstüne taşıdı.

Geçtiğimiz haftalarda küresel tanıtımı gerçekleştirilen ve büyük heyecan yaratan yeni Xiaomi 12 serisinden bugün pek çoğumuzun beklediği haber geldi. Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisinin Türkiye fiyatı bugün resmen açıklandı. Seride yer alan üç telefondan ikisi Türkiye’de tanıtılırken, cihazların Türkiye fiyatlarıysa şaşırtıcıydı.

Xiaomi Türkiye, küreselde Mi 12X, Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle tanıtılan yeni seriyi ülkemize Xiaomi Mi 12 ve Mi 12 Pro modelleriyle soktu. Telefonların fiyatları, piyasadaki rakip amiral gemisi telefonların fiyatların bi' tık(!) üstünde kaldı. Xiaomi Mi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye fiyatı şu şekilde açılandı

Xiaomi Mi 12 serisi Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 12: 20.999 TL

20.999 TL Xiaomi Mi 12 Pro: 24.999 TL

Xiaomi, artık Apple ve Samsung’dan pahalı!

Xiaomi Türkiye, belirlediği fiyatlarla ilk kez Apple’ın da önüne geçmiş oldu. Apple’ın standart iPhone 13 modeli ülkemizde 18.999 TL’den satılırken, Mi 12 serisinin standart modelinin fiyatı 20.999 TL olarak belirlendi. Aynı tablo, Samsung’a karşı da geçerliydi. Standart Samsung Galaxy S22, şu anda 15.999 TL’den satılıyor.

Xiaomi Mi 12 Pro modeliyse Apple’ın iPhone 13 Pro modeliyle aynı fiyat etiketini taşıyor. Öte yandan fiyatlar Samsung’un Galaxy S22 Ultra’sı ile karşılaştırıldığında (128 GB) 1.000 TL daha ucuz kalıyor.

Yeni Xiaomi Mi 12 serisi, Android amiral gemilerinin sahip olduğu en üst düzey işlemci olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1’e yer veriyor. İki model, ekran boyutunun yanı sıra taşıdığı kamera kurulumuyla farklılık gösteriyor. Xiaomi 12 serisi hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz: