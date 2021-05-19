Sony Xperia Ace 2 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Sony, mütevazı özelliklere sahip olsa da tek elle kullanıma uygun kompakt tasarımı ile dikkat çeken Xperia Ace 2 akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, tüm Sony telefonlar gibi sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacak.

Geliştirdiği akıllı telefonları yalnızca sayılı pazarlarda satışa sunarak küresel akıllı telefon pazarından resmi olarak olmasa da fiili olarak çekilmiş durumda diyebileceğimiz Sony, yeni giriş seviye kompakt akıllı telefonu Xperia Ace 2'yi duyurdu.

Damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Sony Xperia Ace 2, özellikle ekranın alt kısmında bulunan kalın çerçeveler ile ekran/gövde oranı açısından günümüz trendlerini pek de yakalayamıyor. Yine de cihazın 5,5 inçlik ekranı ile tek elle kullanımı mümkün kıldığını ve bu ekranda HD+ çözünürlük sunduğunu da belirtelim.

Gücünü MediaTek'in Helio P35 işlemcisinden alan Xperia Ace 2, bu işlemciyi 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile destekliyor. 4.500 mAh büyüklüğündeki bataryasıyla bir günü rahatlıkla tamamlayabilen akıllı telefon, yan çerçeveye monte edilmiş fiziksel parmak izi tarayıcıya ek olarak 3,5 mm kulaklık girişine de sahip.

Makul boyutlarda, ikili bir arka kamera kurulumu sunan Xperia Ace 2'nin ana kamerası 13 MP çözünürlük sunarken 2 MP'lik bir derinlik sensörü de bulunuyor. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte ise 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor.

Sony Xperia Ace 2 özellikleri

İşlemci: MediaTek Helio P35

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Ekran: 5,5 inç HD+

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.500 mAh

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Xperia Ace 2, diğer Sony akıllı telefonlar gibi yalnızca sınırlı sayıda ülkede satışa sunulacak. Sony'nin yeni akıllı telefonu için açıkladığı fiyat etiketi ise 202 dolar.