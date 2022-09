Sony, son dönemde Cobra Kai dizisi ile yeniden gündeme gelen Karate Kid için yeni bir film çekmeye karar verdiğini açıkladı. Bir dönemin efsanesi olan filmle ilgili ilk duyurunun detaylarına gelin birlikte bakalım.

Bazı filmler nostaljide kalmıştır ve insanlar o filmleri arada bir anarlar, yeniden çekilen versiyonları ise ne yapılırsa yapılsın çok büyük oranda aynı hissi yaratmaz. Bu konuda Karate Kid serisi bir istisna olacak gibi duruyor.

Aslında 2010 yılında çekilen ve başrollerinde Jaden Smith ile Jackie Chan’in yer aldığı bir Karate Kid filmi çekilmiş ancak izleyicilerden beklenen desteği ve ilgiyi görmemişti. Öte yandan Netflix’te yer alan Cobra Kai dizisi ise filmi yeniden insanların önemsediği, üzerine konuştuğu bir yapım haline getirmişti. Sony şimdi yeni bir Karate Kid filmi çekileceğini duyurdu.

Karate Kid 2024’te geri dönüyor

Sony filmi açıklamasına açıkladı ama verdikleri bilgi yalnızca 2024 yılında bir The Karate Kid filmi göreceğimizden ibaret, açıklanmış başka bir detay bulunmuyor. Bu da karşımızda iki alternatif olduğunu gösteriyor.

Artık 24 yaşına gelen ve bir çocuktan çok TFF 1. Lig’de oynayan kanat oyuncularına benzeyen Jaden Smith’in yer aldığı bir devam filmi pek de mümkün değil. Bu durumda; ya karşımızda hikayeye en baştan başlanan yeni bir The Karate Kid filmi olacak, ya da dizinin Sony, eski filmlerdeki kötü adam konumundan kurtulmak için uzun süredir kefaret ödeyen Johnny Lawrance’a odaklanacak.

Her iki durumda da Sony tarafından resmi olarak açıklanmış herhangi bir oyuncu kadrosu şu an için yok. Öte yandan diğer açıklamalara baktığımızda Sony’nin bu film için takviminde yer açtığını görüyoruz. Örümcek-Adam evreninde geçen ama içinde Örümcek-Adam olmayan Madame Web filmi dört ay önceye alınırken, Kraven the Hunter filmi ise Ocak 2023’e taşındı. Yeni The Karate Kid filmi ise gelen bilgilere göre Haziran 2024’te vizyonda olacak.