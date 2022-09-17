John Wick ve Neo gibi karakterlerle gönüllerde taht kuran Keanu Reeves'in 2005 yılında yer aldığı Constantine’nin devam filminden heyecan verici haberler geldi. Reeves'in yeniden seyircinin karşısına çıkacağı filmin kadrosunda ilk filmden birkaç ismin daha yer alması bekleniyor.

Constantine, 2005 yılında seyirciyle buluşmuş ve milyonlarca dolarlık gişe hasılatı yaparak adından söz ettirmişti. Günümüzde hala izlenen film, sevilen bir karakter ve ilgi çekici bir evreni hayatımıza katmıştı. Filmin hayranları yıllardır yeni bir filmin çıkıp çıkmayacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz yıllarda devam filminin geliştirilme aşamasında olduğu açıklanmıştı.

Üstünden 17 sene geçen filmin devamı hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Francis Lawrence’ın yönettiği Constantine’nin en sevilen karakteri hiç şüphesiz ki John Constantine’ydi. Karakteri canlandıran Keanu Reeves, geçtiğimiz yıl karaktere yeniden can verme konusunda oldukça istekli olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Ortaya çıkan yeni haberlere göre Warner Bros'un üstlendiği projede Keanu Reeves’in John Constantine olarak devam filminde yer alacağı kesinleşti.

John Constantine ve yönetmen Lawrence geri dönüyor

Constantine ilk gösterimini 17 yıl önce yapmış bir film olmasına rağmen günümüzde büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu durumun en büyük sebebi ise oynadığı dizi ve filmlerle, özellikle de John Wick ve Matrix'in Neo'su ile milyonların sevgilisi haline gelen Keanu Reeves. Deadline’da çıkan habere göre Reeves, Constantine filminin devamı niteliğindeki yeni filmde John Constantine karakterine yeniden hayat verecek. Aynı zamanda Reeves ile birlikte filmin yönetmen koltuğunda yine Francis Lawrence oturacak. Senaryoyu ise Akiva Goldsman yazacak.

İlk filmde yer alan Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton, Pruitt Taylor Vince, Djimon Hounsou ve Gavin Rossdale gibi isimlerin de devam filminde yer alması bekleniyor. Ancak hangi isimlerin geri döneceği konusunda net bir bilgi yok. Ayrıca devam filmi ile gündeme bomba gibi düşen Constantine’ın ne zaman çekilmeye başlanacağı ne zaman yeniden seyirciyle buluşacağı hakkında da herhangi bir açıklama yapılmış değil.