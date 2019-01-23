  • Sopranos Filminde, Tony Soprano'yu Oğlu Canlandıracak

Sopranos Filminde, Tony Soprano'yu Gerçek Hayattaki Oğlu Canlandıracak

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Son dönemlerde Sadri Alışık - Kerem Alışık birlikteliği ile Arif V 216'da gördüğümüz olayın bir benzeri Hollywood'da yaşanacak.

1999'dan 2007'ye kadar süren 6 sezonluk HBO efsanesi The Sopranos geri dönüyor. David Chase tarafından yaratılan ve James Gandolfini'nin oyunculuğunda tam 86 bölüm boyunca devleşen seri, beyaz perdeye geliyor.

The Godfather'ın dizi dünyasına ışınlanmış hali olarak değerlendirebileceğimiz serinin film uyarlaması uzun süredir bekleniyordu. James Gandolfini yerine Tony Soprano gibi ikonik bir karakteri kimin canlandırabileceği düşünülürken, yapımcılar klasik ama mükemmel bir fikirle geldi: James'in oğlu Michael Gandolfini'yi başrole oturtmak.

Rolü aldığı ve babasınının canlandırdığı karaktere can vereceği için onur duyduğunu belirten Michael, bu fırsat için David Chase'e ve yapım ekibine teşekkür ettti. Michael'ın dışında Cory Stoll, Billy Magnussen ve Jon Bernethal gibi dev isimlerin kadrosunda yer alacağı film, daha şimdiden 2013 yılında aramızdan ayrılan James Gandolfini'ye ithaf edildi bile.

Umuyoruz film The Sopranos efsanesine yaraşır bir yapım olarak karşımıza çıkar.
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Kaynak : https://variety.com/2019/film/news/young-tony-soprano-sopranos-movie-michael-gandolfini-james-gandolfini-son-1203114859/
Etiketler: sopranos, tony soprano
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