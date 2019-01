Black Panther, Oscar Aday İlk Süper Kahraman Filmi Oldu

Marvel sinematik evreninin bir parçası olan ve ilk olarak Captain America: Civil War'da gördüğümüz Black Panther'ın solo filmi, 91.Oscar Ödüllerinde En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu.

91. Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı ve En İyi Film Ödülü adayları arasında Black Panther de bulunuyor. Kültürel bir fenomen haline gelen ve gişede bir milyar dolara ulaşan film ayrıca Oscar’a aday gösterilen ilk süper kahraman filmi olma unvanını da kazandı.

24 Şubat’ta dağıtılacak olan Akademi Ödüllerinde Black Panther’in rakipleri; BlacKkKlansman, The Favorite, Green Book, Vice, Bohemian Rhapsody ve A Star is Born. Peki tüm bu adayların arasında Black Panther’in şansı nedir?

Daha önce gişede başarılı olmuş blockbuster olarak tanımlanan filmler Oscar ödülü kazandı fakat adaylıkları ve ödülleri daha çok ses tasarımı, görsel efekt gibi teknik dallardaydı. Black Panther’in En İyi Görsel Efekt dalındaki rakipleri arasında da Avengers: Infinity War, First Man, Ready Player One ve Solo: A Star Wars Story bulunuyor.

Filmlerin türlerinin ödül kazanmada etkisi bulunuyor tabii, Oscar ödüllerini daha çok Spotlight, 12 Years Slave gibi dramalar kazanıyor fakat daha önce Gravity, Avatar, Shape of Water ve Lord of the Rings gibi bilim kurgu ve fantastik filmler de kazandı. Ayrıca Titanic ve Braveheart gibi gişe rekortmeni filmler de bu ödülü evine götürmeyi başardı.

Tabii, Black Panther’in Oscar’ı kazanması şart değil, yönetmen Ryan Coogler ve Marvel zaten elde ettikleri gişe başarısından dolayı mutludur ve bu kadar büyük bir başarı elde etmiş filmin Akademi tarafından ödüllendirilmesi şart değil, yine de ödülü kazanmayı başarırsa bu pastanın üstündeki krema olur.

Hangi film kazanırsa kazansın, bugün açıklanan adaylarla da görmüş olduk ki Oscar’a aday filmler de artık bir değişim içine girdi.