Washed Out'tan The Hardest Part (En Zor Kısım) parçasının klibi, Sora'yla yapıldı.

Yapay zekâ araçları son 1-2 yılda çok büyük ivmeyle gelişme gösterdi. Son dönemde her ne kadar şirketlerin odağı metin odaklı olanlara kaysa da görsel oluşturma araçlarının eriştiği detay seviyesini görmezden gelemeyiz. Özellikle de GPT-4’ün çıkışıyla çok farklı bir seviyeye gelen görsel üretme araçları, Sora ile seviye atlamaya hazırlanıyor.

OpenAI’ın ChatGPT ve DALL-E modellerinin yanına eklenen Sora, bu ikiliden farklı olarak video üretimine odaklı. Her ne kadar Stable Diffusion gibi araçlarda video üretimini görmüş olsak da Sora, sunulan demo’lar ve paylaşılan prompt isabetliliği sayesinde öne çıkmayı başarıyor. Şimdiyse kendisiyle bir müzik klibi üretildiğini görüyoruz.

Washed Out- The Hardest Part şarkısının klibi Sora ile oluşturuldu.

Videonun açıklamasında da söz konusu klibin, OpenAI’ın Sora’sıyla üretilen ilk resmî müzik klibi olduğu belirtiliyor. Rüyalardan fırlama gibi görünen klip içerisinde bir çiftin, mekânlar ve boyutlar arasında gezindiğini, kendilerini farklı yerlerde bulduklarını görüyoruz. Hiçbir yerde durmayan çift, araçlardan konserlere, yataklardan arazilere kadar pek çok mekânda geziniyor.

Trillo Films tarafından üretilen videoda Sora’nın verdiği çıktı, zaman zaman ufak hatalar olsa da oldukça tutarlı görünüyor. Bu sayede de klibi başından sonuna kadar izlerken rüyadaymış gibi bir his uyandırıyor. Şarkıda ise eski sevgilisini başkasının kolunda gören bir karakteri dinliyoruz. Siz bunu nasıl buldunuz?