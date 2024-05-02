ChatGPT'ye kullanıcı gizliliğini iyileştiren yeni bir özellik geldi. "Geçici sohbet" isimli bu özellik, an itibarıyla web sürümde bulunuyor. Mobil sürümler de çok yakında bu özelliğe kavuşacak.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT için gizlilik ve veri güvenliği odaklı iki yeni özellik kullanıma sunuldu. An itibarıyla web sürüme ulaşan yeni özellikler, çok yakında mobil sürümlere de gelecek.

ChatGPT'nin yeni özelliklerinden ilki, sohbet geçmişlerine tam erişim olarak karşımıza çıktı. Eskiden ChatGPT'nin eğitilmesi için veri paylaşımını aktifleştiren kullanıcılar, sohbet geçmişlerine ulaşamıyorlardı. Yapılan güncelleme ile bu durum değişti. Artık tüm kullanıcılar, ChatGPT'deki geçmiş sohbetlerine tam erişim sağlayacaklar.

ChatGPT'ye "geçici sohbet" özelliği geldi

ChatGPT'nin ikinci ve aslında önemli olan yeni özelliği ise "geçici sohbet" olarak karşımıza çıktı. Bu özellik, amacı açısından önemli. Çünkü geçici sohbet modunu aktif ettiğinizde hiçbir veriniz kayıt altına alınmayacak. Ayrıca başlatılan geçici sohbetler, geçmiş sohbetler içerisinde de bulunmayacak. Yani bu özellik sayesinde ChatGPT ile gizli ve güvenli bir şekilde etkileşime girebileceksiniz.

ChatGPT için kullanıma sunulan yeni özelliklerle kullanıcılar, veri denetimi konusunda daha fazla kontrol sahibi olacaklar. Bakalım bu yeni özellikler, kullanıcıların ChatGPT'ye olan güvenlerini artırmayı başarabilecek mi...