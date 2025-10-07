Tümü Webekno
Sora'ya resmi olarak kurgusal karakterler geliyor

OpenAI, Sora’ya telifli karakterlerin yasal kullanımı için lisanslı destek eklemeyi planlıyor. Hak sahiplerine gelir ve kontrol imkânı sunulacak.

Sora'ya resmi olarak kurgusal karakterler geliyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

OpenAI, yapay zekâ destekli video platformu Sora'da kurgusal karakterlerin yasal şekilde kullanılmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu sistemle, Supermen ya da Mario gibi telifli karakterler küçük rollerde videolarda yer alabilecek.

Bu özellik, yalnızca lisans alınan karakterler için geçerli olacak. OpenAI, karakter sahiplerine içerik üzerinde ince ayar yapma ve telif geliri kazanma imkânı sunacak. Bu da hem içerik üreticileri hem de marka sahipleri için yeni fırsatlar yaratacak.

Şirketin amacı, telif ihlallerinin önüne geçmek ve Sora'yı daha sürdürülebilir bir içerik platformuna dönüştürmek. Kullanıcıların karakterleri özgürce kullanabilmesi için hem hukuki hem de etik bir zemin hazırlanıyor.

Henüz ne zaman devreye gireceği belli olmayan bu sistem, Sora’nın yol haritasında yer alıyor. Gelişme, yapay zekâ içeriklerinin yaratıcı dünyaya entegrasyonu açısından kritik bir adım olabilir.

Yapay Zeka

