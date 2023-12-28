ABD'de, sosyal medya platformlarının 18 yaş ve altındaki kullanıcılar üzerinden kaç para kazandıkları araştırıldı. Yapılan araştırma; çocukların, sosyal ağlar için vazgeçilmez olduğunu gösterdi.

Harvard Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmekte olan Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu, Meta ve Google gibi sosyal medya üzerine çalışan şirketlerle ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, çok çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çünkü sosyal medya şirketlerinin, sadece çocuklar üzerinden milyarlarca dolar gelir elde ettiğini gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında önce Instagram, Facebook, Snapchat ve X gibi platformların 18 yaş ve altındaki kullanıcı sayısını analiz ettiler. Bunun için ABD'deki resmî nüfus verilerinden de faydalanan araştırmacılar, ikinci aşamada ise sosyal medya şirketlerinin 2022 yılındaki reklam gelirlerini incelediler. Son aşamada da çocukların günlük sosyal medya kullanım sürelerini tespit eden ve tüm verileri harmanlayan bilim insanları, dudak uçuklatan bir rakam ile karşılaştılar.

Sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinden elde ettiği reklam kazancı, sadece ABD'de bile 11 milyar doların üzerinde

Kapsamlı araştırma sonucunda, sosyal medya platformlarının 18 yaş ve altındaki çocuklar sayesinde 11 milyar dolarlık gelir elde ettiği anlaşıldı. Üstelik bu sadece ABD özelinde yapılan bir araştırmaydı. Bunun küresel çapta ne denli büyük rakamlara denk geldiğini varın siz düşünün...

Yapılan araştırmaya göre YouTube, 12 yaş ve altı kullanıcılardan en çok gelir eden platformdu. Çevrim içi video platformu, çocuklar üzerinden tam olarak 959,1 milyon dolar para kazandı. YouTube'u 801,1 milyon dolar gelir ile Instagram ve 137,2 milyon dolarla da Facebook takip etti.

Instagram'ın 13-17 yaş grubundan elde ettiği gelir 4 milyar dolardı

13-17 yaş grubu arasında en çok kazanç sağlayan platform Instagram oldu. Platform, 4 milyar dolar kazanç elde etti. Instagram'ı 2 milyar dolar gelirle TikTok, 1,2 milyar dolarla da YouTube takip etti.

Çocuk ve gençler olmasa sosyal ağların gelirlerinde ciddi düşüşler yaşanacak

2022 yılına ilişkin araştırma, sosyal ağlar için çocukların vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Çünkü Snapchat'in 2022'deki tüm gelirinin yüzde 41'i, 18 yaş altındaki kullanıcılardan sağlanmıştı. TikTok'un reklam gelirlerinin yüzde 35'i, YouTube'un reklam gelirlerinin yüzde 27'si ve Instagram'ın reklam gelirlerinin yüzde 16'sı, 18 yaş altındaki kullanıcılardan sağlandı.