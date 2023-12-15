Birleşik Krallık hükûmeti, 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medyayı yasaklamak için harekete geçti. Karar henüz erken aşamada ve önümüzdeki yıl itibarıyla çalışmalar başlayacak.

Akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşması, pek çoğumuzun sosyal medya bağımlısı hâline gelmemize neden oldu. Orta yaşlı bireyler için de büyük riskler taşıyan bu durum, genç ve ergen bireyler için çok daha önemli. Bunun farkında olan İngiliz hükûmeti de konuyla ilgili önemli bir karar alacak gibi görünüyor.

Konuya aşina kaynaklardan alınan bilgilere göre Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamak için harekete geçti. Henüz erken aşamada olan plan, önümüzdeki yılın başı itibarıyla masaya yatırılacak. Ancak böyle bir düzenlemenin planlanması bile Birleşik Krallık'ta tartışmalara yol açmış durumda.

Bakanlıklar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki risklerini araştıracak

Bloomberg'e konuşan isimsiz kaynaklara göre hükûmet, Ocak 2024 itibarıyla ilgili bakanlıklara talimat geçecek. Bu talimatla sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki potansiyel riskleri araştırılacak. Araştırma sürecinin sonucunda da konuyla ilgili tüm taraflar bir araya gelip, istişarelerde bulunacak. Yapılacak görüşmelerin ardından da 16 yaşından küçük çocuklara sosyal medya kullanımının yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin nihai karar verilecek.

Haberin tartışma yaratmasının nedeni ise daha çok bu yasağın nasıl uygulanacağı. 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının nasıl yasaklanacağı, bunun için nasıl bir takip mekanizması kurulacağı şimdilik bilinmiyor. Bazı kesimler, bunun mahremiyete aykırı olacağını düşünürken bazıları ise çocuk istismarının her şeyden daha önemli olduğunu düşünüyorlar.