Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından ekranlara uyarlanan bir dizi de Camdaki Kız oldu. Ancak psikolojik şiddetin adeta zirve yaptığı dizi, sosyal medya kullanıcılarından ağır eleştiriler almış durumda.

Türk televizyonlarının komedi ve diğer türlere veda edip dram türünün esiri olması yeni bir gelişme değil. Bununla birlikte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından esinlenerek farklı kanallarda yayınlanmaya başlanan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve son olarak Camdaki Kız gibi yapımlar, zaten fazlasıyla popüler olan dramı daha da üst seviyeye çıkardı.

Bu "Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama" dram furyası, Kırmızı Oda ile kendini ilk gösterdiğinde fazlasıyla beğeni almıştı. Hatta sonrasında gelen Masumlar Apartmanı da farklı dokusuyla beğenilmişti. Psikolojik şiddetin zirve yaptığı son "Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama" dram dizisi olan Camdaki Kız ise özellikle sosyal medya kullanıcılarından ağır eleştiriler almış durumda.

Sosyal medya kullanıcıları, şiddeti giderek artan dram dizilerinin psikolojilerini bozduğunu söylüyorlar

Elbetteki bu eleştiri yalnızca Camdaki Kız dizisi ve onun arkasındaki isimlere değil. Tepkiler genel olarak Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında aktarmış olduğu gerçek hayat hikayelerini ekranlara uyarlayan kişilerin, insanların hastalıkları üzerinden para kazandığı yönünde. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu yapımların psikolojilerini olumsuz etkilediğini ve zaten popüler olan dram türünün iyiden iyiye psikolojik şiddete döndüğünü ifade ediyorlar.

Sosyal medya kullanıcılarının camdaki kız ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanan diziler ile ilgili yapmış oldukları yorumlardan bazıları şu şekilde;