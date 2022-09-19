Sosyal Medya, Çocukların Daha Az Uyumasına Neden Oluyor

Birleşik Krallık'ta yürütülen bir çalışma, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini bir kez daha ortaya koydu. Buna göre çocukların çoğu, her gün saatlerce sosyal medyada dolaşıyor, geceleri bildirimlerini kontrol etmek için uykudan uyanıyor.

İnternet kullanımının artmasıyla günden güne popülerlik kazanan sosyal medya platformları, artık birçok insanın vazgeçilmezi hâline gelmiş durumda. Öyle ki birçoğumuz artık boş zamanlarımızın önemli bir kısmını bu tarz çevrim içi mecralarda geçiriyoruz. Tabii ki bu durum bazı olumsuzlukların ortaya çıkmasına da neden olabiliyor.

Birleşik Krallık’ta bulunan De Montfort Üniversitesi’nde yürütülen bir araştırma, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki korkutucu etkisini gösterdi. Araştırmacılar, çalışmada 12 yaşın altındaki çocukların günlük sosyal medya kullanımı ve bunun uyku sürelerine etkisi gibi durumları inceledi.

Çocuklar, sosyal medya nedeniyle haftada bir günlük uykudan mahrum kalıyor

Araştırmaya katılan 60 çocuğun neredeyse %70’i, günde en az dört veya beş saatlerini sosyal medyada geçirdiklerini aktardı. Bunlardan üçte ikisi de uykudan önce iki saat boyunca sosyal medyayı kullandıklarını belirtti. Ayrıca çocukların %12,5’inin geceleri bildirimlerini kontrol etmek için uykularından uyandığı çalışmada tespit edildi.

Bu sonuçlar, aşırı sosyal medya kullanımının 12 yaşın altındaki çocukların haftada bir gecelik uykuya eşit uyku kaybetmesine neden olabileceğini ortaya koydu. Yani çocuklar, bu tarz platformlar nedeniyle gelişimleri için büyük önem taşıyan uykudan mahrum kalıyor. Araştırmanın başındaki isim John Shaw da bu yaştaki çocukların normalde 9 ila 11 saat uyuması gerektiğini; ancak çalışmadakilerin 8,7 saat uyuduğunu belirterek aradaki farka dikkat çekiyor.

Shaw, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi ile alakalı şunları da sözlerine ekledi: “Sosyal medya yüzünden ortaya çıkan ‘geri kalma’ korkusu, çocukların uykularını doğrudan etkiliyor. Çocuklar; arkadaşlarının ne yaptığını bilmek, bir şey yaşandığında çevrim içi olmak istiyorlar.”

Ek olarak araştırma, hangi platformların çocuklar arasında öne çıktığını da ortaya koydu. Katılımcıların %90’ı TikTok kullandığını, %84’ü Snapchat’i, yarısından biraz fazlası ise Instagram’ı kullandığını belirtti. Bu verilerin ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceğini de eklemek gerek.

Çalışma her ne kadar Birleşik Krallık özelinde olsa da bir nevi dünyadaki çoğu çocuğun durumunu özetliyor. Bu da ebeveynlerin, yetkililerin ve platformların, çocuklar için zarar teşkil eden aşırı sosyal medya kullanımının önüne geçmek için gerekli önlemleri alması gerektiğini gösteriyor.