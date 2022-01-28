ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021 yılında sosyal medyada yaşanan dolandırıcılık vakaları ile ilgili veriler paylaştı. Sonuçlarda, 2021 yılında 95.000'den fazla insanın dolandırıcılara 770 milyon dolar kaptırdığı ortaya çıktı.

Teknolojik gelişmeler ışığında dünyanın gittikçe dijitalleştiği bilinen bir gerçek. Milyarca insanın saatlerce vakit geçirdiği sosyal medya da bu durumun başrolünde yer alan dijital platformlar arasında yer alıyor. Ancak bu tarz mecraların hızla popülerleşmesi, tahmin edilebileceği gibi bazı olumsuz durumlarında oluşmasına sebebiyet veriyor.

Artan dolandırıcılık ve hırsızlık vakaları da bunlardan bazıları. Şimdi de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), geride bıraktığımız 2021 yılında sosyal medya üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık vakaları ile ilgili toplanan verileri paylaştı. Ortaya çıkan sonuçlarda bu platformlarda bulunan dolandırıcıların yalnızca 2021’de yüz milyonlarca dolar çaldığı gözlemlendi.

770 milyon dolar çalındı

FTC tarafından yayımlanan rapora göre 2021 yılında 95.000’den fazla insan sosyal medya üzerinden dolandırıldı. Bunun yanı sıra dolandırıcıların, bu insanlardan 770 milyon dolardan fazla para çaldığı da gelen açıklamalar arasında yer aldı. FTC, 2020 yılında bu sayının 258 milyon dolar olduğunu; yani 2021’de bu sayının iki kattan daha fazla yükseldiğini ifade ederek oluşan korkunç durumu gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilerde kripto paralar ile bağlantılı dolandırıcılık vakalarından da bahsedildi. Ortaya çıkan sonuçlarda, kripto para sahteciliği sebebiyle 285 milyon doların çalındığı da ifade edildi. Bu da toplamda çalınan 770 milyonun üçte birinden fazlasına tekabül ettiği için büyük dikkat çekti. Ek olarak ‘çevrim içi arkadaşlık’ konseptinin, gittikçe yaygınlaşması sebebiyle ortaya çıkan ‘romantik dolandırıcı’ların da artış gösterdiği, bu nedenle de Facebook ve Instagram üzerinden milyonlarca dolar çalındığı da gelen haberler arasında yer aldı.

FTC son olarak yaptığı açıklamalarda sosyal medya platformlarında dolandırıcılık vakalarının ortaya çıkmasına neden olan ‘sahte reklamlara’ vurgu yaptı ve hedefli reklamcılık konusunda uyarılarda bulundu. Buna ek olarak kullanıcıların gizlilik ayarlarına dikkat etmeleri ve kripto para, hediye kartı gibi teklifler sunarak para talebinde bulunan mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiği uzmanlar tarafından vurgulandı.